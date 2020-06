Norge ber Kina reversere Hongkong-lov

Kinas folkekongress har enstemmig godkjent en ny og omstridt sikkerhetslov for Hongkong.

Loven kommer som et svar på de mange pro-demokratiske demonstrasjonene som har preget Hongkong det siste året.

Personer som ønsker å bryte ut av Kina kan etter den nye loven dømmes til livstid i fengsel

27 land ber Kina reversere loven

Norge er ett av 27 land som i FN tar avstand fra sikkerhetsloven.

– Sammen med 26 andre land tok Norge i dag opp situasjonen i Hongkong og Xinjiang i FNs Menneskerettighetsråd. Vi oppfordret til at Kinas og Hongkongs myndigheter skulle revurdere iverksettelsen av den nye sikkerhetsloven, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en skriftlig kommentar til NRK.

– Ethvert lovverk bør ha som formål å beskytte innbyggernes interesser og sikkerhet. Det er derfor viktig at befolkningens syn reflekteres når nye lover innføres. Involvering av lokale myndigheter i kombinasjon med en åpen og inkluderende dialog med innbyggerne er avgjørende, sier Søreide.

PROTEST: Demokrati-forkjempere har ett minutts stillhet etter at Folkekongressen vedtok den nye sikkerhetsloven. Foto: Tyrone Siu / Reuters

Mener Kina har brutt løfter

Loven trådte i kraft tirsdag klokken 17.

Personer som jobber for løsrivelse, undergraver myndighetene eller samarbeider med utenlandske styrker kan straffes, skriver BBC.

Straffen er fra ti år og opp til livstid.

Kinesiske myndigheter vil opprette en egen sikkehetsavdeling i Hongkong. De som skal håndheve loven vil være underlagt Kina, og ikke lokale myndigheter.

Kina sier de vil ta over påtalemyndighet i saker som anses som «veldig alvorlige».

Loven vil også gjelde for ikke-fastboende.

Hongkongs leder Carrie Lam, som støttes av kinesiske myndigheter, forsvarer loven. Hun sier loven fyller et hull i den nasjonale sikkerheten.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab mener Kina har brutt sine løfter ved å innføre den omstridte sikkerhetsloven.

– Storbritannia vil ikke snu ryggen til sine forpliktelser mot den tidligere kolonien Hongkong, sier Raab.

Søreide: – Grunn til bekymring

Norges utenriksminister er urolig for situasjonen.

– Den nye sikkerhetslovgivningen for Hongkong gir grunn til bekymring. Vi frykter at den nye lovgivningen vil kunne høyne konfliktnivået og innskrenke sivile og politiske rettigheter og det demokratiske rommet i Hongkong, sier hun.

Både EU og Nato har uttrykt bekymring.

USA stanser nå eksport av sensitivt militært utstyr til Hongkong, og uttaler at de ikke vil behandle Hongkong annerledes enn resten av Kina.

Tirsdag leste Storbritannias ambassadør til FN opp en erklæring i FNs menneskerettsråd i Genève.

Norge er ett av 27 land som står bak erklæringen der landene tar avstand fra loven.

– Vi er meget bekymret for menneskerettighetssituasjonen for uighurer og andre minoriteter i Xinjiang. I det samme innlegget oppfordret vi også til at FNs høykommissær for menneskerettigheter skal få uhindret tilgang til Xinjiang for å rapportere om menneskerettighetssituasjonen, sier Søreide.