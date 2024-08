Frå midnatt til fredag blei Noregs representasjonskontor i Al Ram på Vestbreidda stengt på ubestemt tid.

– Det er ein direkte konsekvens av at Netanyahu gav beskjed om at norske diplomatar ikkje får ha diplomatisk status i Palestina lenger, seier utanriksminister Espen Barth Eide til NRK.

På palestinsk land, med israelsk velsigning

I over 30 år har kontoret i praksis fungert som Noregs ambassade i dei palestinske områda.

Vestbreidda er okkupert av Israel, og diplomatane der har operert med Israel si velsigning.

Den velsigninga trekte Israel tilbake 8. august.

– Det er jo ikkje slik at dei har bede oss dra frå Israel. Dei har nekta oss å operere på palestinsk land, seier Eide.

Den internasjonale domstolen (ICJ) er tydeleg på at Israel sin okkupasjon av Vestbreidda og Aust-Jerusalem er ulovleg og bryt med folkeretten.

Einsidig politikk

Israel peikar på to årsaker til at norsk politikk no er for «einsidig» til at dei kan få operere på palestinsk jord:

At Noreg i mai anerkjente Palestina som ein sjølvstendig stat.

At regjeringa førre veke sende eit brev om at Noreg som part i Oslo-avtalen meiner den internasjonale straffedomstolen (ICC) kan behandle krigsbrotssaka mot Hamas-leiarar og regjeringa i Israel.

Israels utanriksminister Katz 8. august, dagen han annonserte at norsk diplomati i Palestina får ein slutt. Foto: AFP

Anerkjenninga av ein palestinsk stat i kjølvatnet av terroråtaket 7. oktober, oppfatta Israel som ei legitimering av Hamas. Det skreiv den israelske utanriksministeren Israel Katz på X.

– Men dei stoppa ikkje der. Dei stilte seg også bak det grunnlause søksmålet mot oss i ICC, skreiv Katz.

Eide understreka både då og i dag at Noreg er ein ven av Israel og det israelske folket. Regjeringa har fordømt terroråtaket på det sterkaste.

Angrar ikkje

Like hard har Eide vore i fordømminga av Israels krig på Gazastripa sidan, og dei enorme menneskeleg lidingane det har påført palestinarane der.

Eide er ikkje uroa for at kanalane inn til begge partar no er lukka. Foto: Yann Valerievich Belov / NRK

Noreg har via representasjonskontoret i Al Ram jobba for ei tostatsløysing og å bygge palestinske institusjonar.

Både Israel og Palestina har forplikta seg til ei tostatsløysing i Osloavtalen, men i juli trekte Knesset seg frå dette då dei stemde imot ein palestinsk stat.

Eides reaksjon på det, gjorde han uønska i Israel. Og no er altså Al Ram-kontoret stengt.

– Norge, vi har nok jødehatere lokalt i Hamas i Gaza Du trenger javascript for å se video.

Også norske stemmer har stilt spørsmål ved om Eides harde ordbruk overfor Israel har tatt frå Noreg posisjonen vi ein gong hadde, der kanalane både til Israel og Palestina var opne.

– Det har blitt meir og meir klart for oss at det ikkje lenger finst noka norsk rolle som den vi hadde under Osloavtalen i 1993, seier Eide om det.

– Så nei, eg angrar ikkje på det. Om det er noko vi skal angre på, er det kanskje at vi ikkje sa ifrå tidlegare.

Han understreker at det han og regjeringa kritiserer Israel for no, er brot på folkeretten, som dei fleste land har stilt seg bak.

Blir inspirert

At norske diplomatar i praksis blir utviste frå Palestina, ser Eide på som «ekstremt og urimeleg».

– Avgjerda søker å ramme palestinarar og den palestinske sjølvstyremyndigheita, og alle som forsvarer folkeretten og tostatsløysinga, seier han.

Biletet viser den israelske busettinga Pisgat Zeev og den palestinske byen Hizma nord i israelskokkuperte Aust-Jerusalem, og det palestinske området Al-Ram på den okkuperte Vestbreidda. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Men Noreg skal vidareføre støtta til dei palestinske styresmaktene og det palestinske folket med full styrke, lovar Eide.

– Eg blir berre meir inspirert til å jobbe for ein palestinsk stat av den typen reaksjonar som Netanyahu-regjeringa kjem med, seier han, og kallar regjeringa for «den mest ytterleggåande i Israels historie».

Torsdag snakka Eide med Palestinas statsminister, Mohammad Mustafa, om korleis dei skal halde fram samarbeidet.

– Våpenkvila hastar mest. Så fort det er på plass, kjem vi til å halde fram med arbeidet om ein palestinsk stat.