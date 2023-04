Opplæringen av personell på Leopard-stridsvognene er godt i gang i Polen.

Norske soldater og offiserer er på plass for å lære opp ukrainere før de drar inn i krigen.

NRK får være med på treningen, men kan ikke oppgi hvor i Polen opplæringen pågår av sikkerhetsgrunner.

Dette er en av Leopard 2 fra det norske forsvaret som ukrainske soldater trener på i Polen. Foto: Andras D. Hajdu / NRK

Serhiey er stridsvognkommandant og er en av dem som snart skal tilbake til hjemlandet og kjempe med livet som innsats fra tårnet på en stridsvogn som er gitt av det norske forsvaret.

– Jeg har kjempet sammen med mine medsoldater i lengre tid. Våre stridsvogner er gamle og utrangert.

– Våre mekanikere «drev med magi» for å holde stridsvognene operative.

Sjefen for de norske instruktørene kaller seg Thomas. Foto: Andras D. Hajdu / NRK

Sjefen for de norske instruktørene «Thomas» sier at han er svært imponert over de ukrainske soldatenes engasjement og «stå-på-vilje».

– De vi trener her har ganske så heftige historier å fortelle fra krigen. Likevel evner de å motivere seg selv for videre kamp og det gjør inntrykk, forteller «Thomas».

Norske Sina trener opp ukrainere på Leopard 2. Foto: Andras D. Hajdu / NRK

Ukrainerne vet at de vil bli satt på store prøver i krigen i hjemlandet som kan sette livene deres i fare.

– Jeg kjenner på et ansvar

Norske «Sina» viser en ukrainsk soldat hvordan han skal lade og gjøre en stridsvogngranat klar til skyting.

– Jeg kjenner på et ansvar når jeg trener ukrainske soldater – for de skal ut i krig – og mange av dem rett til fronten. Da er det viktig at de gjør jobben effektivt.

Serhiey er ukrainsk stridsvognkommandant. Foto: Andras D. Hajdu / NRK

Serhiey er henrykt over å få opplæring på nye Leopard stridsvogner.

– Nordmennene har utviklet et eget kurs spesialsydd for oss. Samarbeidet er storartet, eneste utfordring er språkbarrieren, sier ukraineren i sort uniform fra stormbanserbrigaden i hjemlandet.

– Vi trenger disse stridsvognene

Han vet at stridsvognene kan bli helt avgjørende i krigen i hjemlandet.

– Vi må få til denne treningen raskt. Vi trenger disse stridsvognene. Ukraina trenger flere hundre stridsvogner for å vinne krigen, for å bli fri, sier ukraineren til NRK.

Stridsvognkommandøren har planen klar for hva som skal skje etter frigjøringen.

– Når krigen er vunnet skal vi invitere våre norske venner til å feire sammen med oss i et fritt Ukraina, sier Serhiey til NRK i Polen.

Det er stridsvogner av typen Leopard 2A4 Norge vil sende til krigen i Ukraina. Norge har 36 stykker. Du trenger javascript for å se video. Det er stridsvogner av typen Leopard 2A4 Norge vil sende til krigen i Ukraina. Norge har 36 stykker.

Simulator

Fordi ammunisjonen til en Leopard stridsvogn er svært kostbar, pågår mye av øvelsene i simulator.

En granat koster hele 30.000 kroner.

Stridsvogn simulator. Foto: Andras D. Hajdu / NRK

Deler av treningen skjer også i stummende mørke.

Med infrarøde siktemidler kan ukrainerne krige både natt og dag.

Tårnet er også gyrostabilisert slik at man kan sikte på fienden over lengre tid.

Norske stridsvogner på plass

Norge har 36 stridsvogner av typen Leopard 2A4.

Åtte norske stridsvogner av typen Leopard 2 er på plass i Ukraina.

Det bekreftet Forsvaret i en pressemelding 20. mars. I tillegg til de åtte stridsvognene og støttekjøretøy som er donert, gir Norge øremerkede midler til ammunisjon og reservedeler.

Ny teknologi og simulatortrening i Polen med norske instruktører. Foto: Andras D. Hajdu / NRK

– For Ukraina vil donasjonen av stridsvogner være avgjørende for deres evne til å gjennomføre offensive operasjoner og ta tilbake de landområdene som er okkupert av Russland, sa oberstløytnant Lars Jansen.

Han er sjef for Panserbataljonen på Setermoen i Troms og har inngående kjennskap til stridsvognene som nå er donert. Stridsvognene kan bekjempe mål opptil 4.000 meter unna.

Norge tidlig ute

25. januar bekreftet forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at Norge vil sende stridsvogner til Ukraina.

– Nå har stridsvogner blitt veldig ettertraktet. Norge og regjeringen støtter at det doneres stridsvogner til Ukraina. Norge skal være med, sier Gram.

En norsk stridsvogn på vei inn i det gedigne transportflyet Antonov. Foto: Onar Dignernes Aase / Forsvaret

– Det skal understøttes av trening av ukrainske soldater og finansiering. I sum skal vi få støttet Ukraina best mulig i en forsvarskamp, sier Gram.

Det har vært en diskusjon om det svekker Norges sikkerhet å gi bort stridsvogner. Gram svarer at det er viktig for Norges sikkerhet å stoppe Putin.

Tyskland har sendt moderne utgave

Tyskland skal sende totalt 18 tyske Leopard 2-stridsvogner til Ukraina, opplyste forsvarsminister Boris Pistorius 27. mars.

– Tyskland øker antallet stridsvogner som sendes til Ukraina fra 14 til 18, sa han.

Landet skal sende stridsvogner av typen Leopard 2A6 fra det tyske forsvarets lager.

En rekke land har lovet å levere stridsvogner til Ukraina, oftest Leoparder. Det er særlig typene 2A4, 2A5 og 2A6 som er av interesse for ukrainerne. Disse er det mest moderne tyske stridsvognene.

Pistorius har også lovet at Ukraina skal få over 100 Leopard 1-stridsvogner – en eldre modell. Totalt kan det bli så mange som 178 av den eldre typen.

Ny teknologi og bruk av simulator. Foto: Andras D. Hajdu / NRK

Britiske Challenger-stridsvogner

Britiske Challenger-stridsvogner har ankommet Ukraina fra Storbritannia, opplyser det ukrainske forsvarsdepartementet.

– De har alt kommet fram til Ukraina, sier talskvinne Iryna Zolotar til nyhetsbyrået AFP.

Den britiske regjeringen kunngjorde i januar at Ukraina skulle få britiskproduserte Challenger-stridsvogner. Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace har også lovet å øke produksjonen av artillerigranater for å hjelpe Ukraina med å slå tilbake de russiske styrkene.

Meldingen om leveransen fra Storbritannia kom samme dag som Tyskland sier de har levert 18 Leopard 2-stridsvogner til Ukraina. Tre Leopard-stridsvogner fra Portugal er også i landet.