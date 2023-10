UD vil ikke si hvor mange som er skadde eller hvor hardt skadd de er, men sier det er et mindre antall.

– Vi har informasjon om at det er skadde nordmenn i Gaza. Det er det vi har fryktet. Det har vært grunnen til at vi jobber så bredt med denne problematikken. Vi jobber med det fra krisestaben her i Oslo og ute på stasjonene våre. Vi jobber langs alle spor for å bistå våre norske borgere, sier kriseleder i UDs krisestab, Guro Markussen Løvaas til NRK.

Hun legger til at UD er veldig bekymret for de norske borgerne i området.

– Vi har også mange borgere som står uten det aller mest nødvendige som mat og vann. Det er en situasjon som har pågått lenge, sier Løvaas.

Kriseleder i UDs krisestab, Guro Markussen Løvaas, sier de er bekymret for norske borgere i Gaza. Her fra rommet der krisestaben jobber. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Fortvilte nordmenn i Gaza

UD presiserer at det er en kaotisk og uoversiktlig situasjon i Gaza. Departementet er i kontakt med veldig mange av de norske borgerne som befinner seg der. Det er via telefon, WhatsApp og andre kanaler, i tillegg til deres pårørende hjemme i Norge.

– Vi er løpende i kontakt og jobber døgnet rundt. De norske borgerne vi er i kontakt med er selvfølgelig veldig fortvilet. Det er et veldig farlig sted å oppholde seg. Det gjelder jo både bombeangrepene, men også at man mangler mat, vann og medisiner, sier Løvaas.

– De forteller om vanskelige situasjoner og dager som bare blir tøffere. Denne situasjonen er klart i en negativ utvikling.

UD har tidligere opplyst om at rundt 200 norske borgere befinner seg inne på Gazastripen. Minst halvparten av dem er barn.

NRK møter Guro Markussen Løvaas på UDs krisestabsrom mandag. Her sitter krisestaben 24 timer i døgnet. Det har den gjort siden krisen startet.

UDs krisestab jobber 24 timer i døgnet med å bistå norske borgere inne i Gaza. Foto: Marit Sirum-Eikre

Her er det folk som er i direkte kontakt med norske borgere, bistår med analyser, kriseledere og det er folk herfra som har reist ut som støtte til ambassadene våre for å bistå når grensene åpnes og nordmenn kommer ut.

Utrykningsteam står klart

Utenriksminister Espen Barth Eide var i helgen i Kairo i Egypt der politikere fra både arabiske og vestlige land var da samlet for å diskutere den pågående konflikten mellom Israel og Hamas.

I et videointervju med NRK sa han at det jobbes på spreng med god hjelp fra egyptiske myndigheter, for å bistå norske borgere som eventuelt kommer seg over den egyptiske grensen.

Utenriksminister Espen Barth Eide deltok i helgen på et toppmøte i Kairo for å diskutere den pågående krigen mellom Israel og Hamas. Foto: KHALED DESOUKI / AFP

– Vi har et utrykningsteam klart som kan ta imot norske borgere hvis de kommer over grensen, sa utenriksministeren.

Gazastripen grenser til Israel i nord og i øst, og til Egypt i sør. Israel har innført en full blokade av Gaza, og slipper ingen ut.

– De vil få eskortere nedover gjennom Sinai. Det er en koordinert innsats som krever at Israel må tolerere det og at Egypt er klar til å bistå. Det samme gjelder dem som styrer i Gaza for at vi skal kunne få ut de borgerne, sa utenriksministeren om muligheten for å få ut norske borgere via grenseovergangen til Egypt.