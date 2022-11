– Så langt har jeg vært med på opplæringen av rundt 100 soldater, hevder «Peder».

Nordmannen har 12 år bak seg i det norske forsvaret, men befinner seg nå i nærheten av Odesa, sør i Ukraina.

Han forteller at han sammen med en gruppe på rundt 25 personer, deriblant nordmenn, dansker og svensker, har tatt på seg ansvaret for opplæringen av en brigade i den ukrainske hæren.

Undervisningen av ukrainske soldater foregår stort sett på øvelsesfelt et stykke unna fronten. Foto: Privat

Like viktig som våpen

– Denne opplæringen er like viktig som de våpen vi får fra mange vestlige land. Det sier «Nick», en tidligere politimann og nå ukrainsk soldat, som NRK har snakket med.

Han forteller at han spesielt er fornøyd med den opplæringen han har fått i sanitet, noe som er svært viktig for å kunne redde dem som blir skadet i kampene ved fronten.

Nick meldte seg umiddelbart til tjeneste for hæren etter det russiske angrepet på Ukraina 24. februar. Men i likhet med 90 prosent av de andre som har meldt seg til tjeneste, så hadde han liten eller ingen militær erfaring.

Opplæring i førstehjelp er noe av det den ukrainske hæren har størst behov for. Foto: Privat

– Fra politiet hadde jeg erfaring med å skyte med pistol og noen kurs i førstehjelp. Men i krig er det helt andre behov. Nick sier han er svært fornøyd med den opplæringen han har fått på kursene ledet av nordmenn, svensker og dansker.

NRK har sendt en henvendelse til presseavdelingen i det ukrainske forsvaret. De skriver at de ikke kjenner til at det pågår trening av ukrainske soldater i regi av veteraner fra Skandinavia.

Men helt fra starten av krigen i 2022 har Ukraina sagt at frivillige er velkommen til å slåss på deres side.

Dette har for en stor del skjedd i en egen legion, som blant annet har deltatt i kampene om Kharkiv øst i landet.

Ukrainske soldater i Donbas med en drone som skal være gitt av Veteran Aid Ukraina. Foto: Privat

Veteran Aid Ukraina

Av sikkerhetsårsaker vil ikke «Peder» ikke stå fram med fullt navn. Men NRK kjenner hans virkelige identitet.

Det var han som fortalte NRK at gruppen «Veteran Aid Ukraina» har sendt 28 droner til den ukrainske hæren. Dette er droner som også skal ha blitt brukt i angrep mot de russiske styrkene.

Han sier at det opplæringsprogrammet som han nå er med på ikke er en direkte del av Veteran Aid Ukraina, men noen han på eget initiativ har blitt med på.

– Vi som deltar i dette utdanningsprogrammet, har et bredt spekter av kunnskap innenfor militære disipliner, sier nordmannen på telefon fra Odesa i Ukraina.

Dette er en av de 28 dronene som Veteran Aid Ukraina har overlevert til det ukrainske forsvaret. Foto: Privat

Tidligere er det kjent at en større gruppe frivillige, først og fremst fra Sverige, har reist til Ukraina for å slåss mot de russiske angriperne.

En svensk soldat ble også tatt til fange under slaget om Mariupol, men seinere satt fri i forbindelse med en større fangeutveksling.

Noen vil ta bilder til Instagram

NRK har også vært i kontakt med en svenske som kaller seg Lucas og som har vært sentral i det skandinaviske miljøet som nå driver opplæring i nærheten av Odesa.

Lucas forteller at han har jobbet med tre personer fra Norge. To av disse har bakgrunn fra forsvaret.

Han avviser at det har vært høyreekstreme som har medt seg til tjenesten. Men han innrømmer at de har fått henvendelser fra personer som ikke har noe i Ukraina å gjøre.

– Dette er folk som kom til Ukraina for å ta bilder til Instagram. Andre har løyet om sine ferdigheter. Vi har hatt folk som sier at de har vært i spesialstyrer i fem år, men så viser det seg at de kan ingen ting sier Lucas til NRK.

Viktor Forsmark, som har bakgrunn fra det svenske forsvaret, sa til Sveriges TV 4 4. november at finnes et eget svensk frivillighetskompani i Ukraina.

– Kompani 312 har også personer fra blant annet Norge, sa Forsmark. Han sa at oppgaven deres først og fremst var støttefunksjoner, som sanitet.

Samtidig har også det norske forsvaret startet et eget, offisielt opplæringsprogram for ukrainske soldater. Men dette skjer hovedsakelig på britisk jord.

Økt behov

– Vår arbeid overfor Ukraina startet litt i det skjulte forteller «Peder». Vi prøvde å gjøre noen gode gjerninger uten at vi følte at vi trengte noen oppmerksomhet.

Dette var bakgrunnen for Veteran Aid Ukraina. Nå opererer gruppa med åpne sider på sosiale medier, blant annet på Twitter.

Ifølge Peder har den økende åpenheten kommet fordi de har sett at behovene på bakken i Ukraina har økt.

Derfor har det blitt nødvendig å åpne litt mer opp for å nå fram til potensielle donorer.

Nordmannen hevder det har gitt resultater, både i form av penger og utstyr.

Ukrainske soldater i Donbas med en drone som skal være gitt av Veteran Aid Ukraina. Foto: Privat

Tilbake til Ukraina over nyttår

Peder forteller at han etter planen blir noen uker til i Ukraina, før han reiser hjem for å feire jul i Norge.

Tiden i Norge vil han også bruke til å skaffe mer penger og utstyr til den ukrainske hæren.

Over nyttår reiser han tilbake for å fortsette opplæringen av ukrainske soldater, sammen med sine svenske og danske kollegaer.

Dette bildet skal vise opplæring av ukrainske soldat i Ukraina, under instruksjon av veteraner fra den norske hæren. Foto: Privat

– Brigaden melder inn behov, så gjennomfører vi den utdanningen de ønsker sier Peder.

Han forteller at han nå har vært vel to uker i Odesa-området.

For øyeblikket er det rundt 15 skandinaver som deltar i opplæringen av den ukrainske brigaden, ifølge Peder.

Det han har sett og hørt om den russiske hæren er ikke med på skremme noen.

– Alle har trodd at den russiske hæren var den nest beste i verden. Nå er de knapt den nest beste i Ukraina sier nordmannen.