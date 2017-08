Nordmenn i Texas: – Vi er stort sett isolert i hvert vårt hjem

– Situasjonen er at det er veldig mye regn og vann. Vi er stort sett isolert i hvert vårt hjem. Det regner jeg med gjelder for alle nordmenn her, sier den norske konsulen i Houston, Ingunn Martinsen Oudia, til NRK.

Houston er den byen utenfor Norge med flest fastboende nordmenn og er USAs energihovedstad. Generalkonsulatet går ut fra at det er mellom 5000 og 6000 nordmenn bosatt i området.

Oudia sier at det er umulig for dem å oversikt over alle nordmennene, men sier de aller fleste er der gjennom jobb og har erfaring med å forholde seg til amerikanske myndigheter.

– Det er ingen som har kontaktet oss i forbindelse med denne orkanen, så jeg regner med at de følger de retningslinjene som amerikanske myndigheter har gitt ut, sier hun.

Store skader

Hun sier situasjonen nå er vanskelig for alle, og det er utfordrende å komme seg frem noe sted.

– Det er store vannmengder og du kommer deg ikke inn i byen og ikke ut igjen, sier hun.

Ingen vet hvor store skadene blir etter den tropiske stormen Harvey, men de blir større enn noe man tidligere har sett, melder USAs nasjonale meteorologiske institutt (NWS).

Harvey traff land i Texas sent fredag kveld lokal tid, med en vindstyrke på opptil 60 meter i sekundet. Selv om mye av kraften i orkanen forsvant da den nådde land, er det frykt for at store nedbørsmengder de neste dagene kan gi svært store skader.

Norsk familie evakuerte

Norske Ingvild Leah Randle og mannen Marco tok fredag med seg de to barna sine og evakuerte til sjømannskirken i Houston.

– Vi bor i Friendswood, rett sørøst for Houston sentrum, like ved en elv. Den blir ganske stor når det regner mye til vanlig. Fredag ble vi anbefalt av naboene om å evakuere, forteller Ingvild til NRK.

– I dag tidlig sendte jeg en melding til en nabo som jeg vet ble igjen, og hun sa at hele første nivå av huset var under vann. Så det står nok ikke så veldig bra til med huset.

En annen av naboene deres prøvde å komme seg hjem søndag, men det var helt umulig. Selv forsøkte de tidligere søndag å gå seg en tur for å se seg rundt i området der sjømannskirken ligger, men kom ikke så langt.

– Vi møtte på store mengder med vann, en kilometer i hver retning omtrent, sier Randle.

– Vi tenkte å forsøke å komme oss til huset i morgen hvis det ikke er altfor ille, men vi får se.

Tornado like ved huset

Anita Gulstad bor litt utenfor sentrum av Houston med sin mann og to barn. Lørdag kom det flere og flere storm- og tornadovarsler. Regnet pøste ned og de så vannet stige utenfor huset.

– Det er mange i nabolaget mitt som har i hvert fall 70 centimeter med vann i huset, forteller hun til NRK.

Lørdag kveld mistet de også strømmen. En tornado hadde passert like i nærheten av dem og revet med seg et tre som datt over strømledningen. Likevel føler familien seg trygg hjemme og har ikke tenkt å evakuere.

– Men vi følger med. Det er skummelt å dra fra huset sitt også, for man tenker på skader det kan få, men politiet har sagt at vannivået ikke vil stige mer i dette området, sier hun.

Byen Rockport i Texas er også blitt rammet av uværet. Foto: MARK RALSTON / AFP