– Aldri har eg klemt så mange framande.

Linn Myhr var ein av 190 nordmenn som landa på Gardermoen tysdag kveld. Ho var ein av fleire reiseleiarar for 70 nordmenn som skulle besøke Løvhyttefesten i Israel. Ektemannen reiste saman med henne.

Etter ei veke på tur skulle dei avslutte med rolege dagar i byen Netanya, ein by nord for Tel Aviv.

Laurdag vakna dei til meldingar om bakkestyrkar inne i Israel. Frå hotellet høyrde dei lyden av fly, helikopter og kraftige drønn.

– Vi såg kontinuerleg helikopter og jagarfly rett over hotellet.

Turen var arrangert av IKAJ Noreg, med turleiarane Dag Øyvind Juliussen og Bjarte Ystebø.

Dei fekk streng beskjed om å ikkje vere meir enn 90 sekund unna bomberommet.

Dagen etter skulle dei reise heim att til Noreg, men fleire av dei eldre hadde gått tomme for medisinane sine. Ein lege kom til hotellet for å hjelpe dei.

– Han såg på meg og sa: «Vi er ikkje trygge her». Då sokk alvoret inn over oss, fortel Myhr.

Kansellerte flyvingar

Søndag erklærte statsminister Benjamin Netanyahu at Israel var i krig.

Flyet til Myhr og reisefølget vart kansellert. Måndagen klarte dei å skaffe eit nytt fly, som raskt vart fylt opp av til saman 190 nordmenn. Dei fekk hjelp av ein turoperatør.

Dei måtte avvise fleire som ønskte å vere med.

– Vi høyrde drønn og rakettar på veg til flyplassen. Då vi kom til flyplassen i Tel Aviv, samla vi oss.

– Plutseleg byrja alle å springe.

Dei fekk beskjed om å springe ned til bomberommet på flyplassen.

Frå bomberommet på flyplassen Ben Gurion i Tel Aviv. Foto: Privat / NRK

– Folk vart veldig veldig redde og byrja å leite etter sine eigne.

I reisefølget var det fleire ungdommar som reiste åleine.

– Dei kom springande, og rista i heile kroppen. Eg sat meg ned og heldt rundt dei, fortel Myhr.

Stemma til Myhr skjelv når ho fortel vidare.

– Ryktet var at det var to Hamas-krigarar som hadde kome inn på flyplassen. Dei vart teken hand om av vakter på flyplassen. Om det var sant eller ikkje, var frykta den same.

Flyet dei hadde fått tak i vart også kansellert, og dei måtte finne enda ei ny rute ut av landet.

Samstundes eskalerer konflikten. Dødstala stig framleis i både Israel og Palestina.

Etter ei ny natt tok dei buss til flyplassen Eilat, heilt sør i Israel. Eit nytt fly venta på dei der. Då køyrde dei nærare Gazastripa.

På vegen såg dei militær og høyrde enda fleire drønn.

– Eg sat med hjartet i halsen, men forsøkte å lage god stemning på bussen. Vi snakka om naturen og dei bibelske hendingane som gjekk føre seg der.

Såg bomberegnet frå flyet

Då dei endeleg fekk gå om bord i flyet, var mange letta.

Linn braut saman då ho gjekk gjennom midtgangen og såg heile reisefølge samla i flyet.

Dette bilete sende Linn Myhr og ektemannen Kjell Martin Myhr til barna heime då dei endeleg fekk gå om bord i flyet.

Ho sat seg med nødutgangen og byrja å sende meldingar til dei heime.

Flyverten byrja å forklare korleis nødutgangen fungerte. Då bora han auga i henne.

– Følg med! Vi skal flyge gjennom ein krig, sa flyverten.

Då forstod ho at dei enno ikkje var trygge.

– Eg pugga kva eg skulle gjere dersom vi måte nødlande og gjentok det for meg sjølv igjen og igjen.

Dei såg rakettar som sprengde, bomber som gjekk av, og «iron dome», då dei flaug i mørket.

– Eg har aldri vore så redd i heile mitt liv.

Då dei var ute av israelsk luftrom, kunne dei puste letta ut.

– Pusten fekk ikkje eg tilbake att før vi var langt over Middelhavet. Eg forsøkte å sove, men tårene berre rann.

– Då tenkte eg berre på mine eigne heime.

Då dei landa på Gardermoen like over midnatt, vart dei møtt av familie og vener.

– Fleire av oss braut saman.

– Vi var heilt aleine

Trygt tilbake i Noreg fortel Myhr om korleis dialogen med Utanriksdepartementet (UD) har vore.

– Eg er skaka over at dei ikkje har stilt opp for oss. Det har vore eit jag å komme oss heim.

– Mange av dei andre landa sende militærfly med det same for å hente heim sine. Kvifor gjorde ikkje UD det? spør Myhr.

Onsdag morgon meldte Huitfeldt at dei sett opp eit fly for å hente heim nordmenn onsdag kveld. Dei sender også tre tilsette til Tel Aviv for å møte nordmenn på veg heim.

Tysdag sa statssekretær Andreas Kravik (Ap) til NRK at dei arbeida på spreng for å hjelpe nordmenn i området, men at reisande må ta ansvar for eigen tryggleik.

– Vi jobbar døgnet rundt for å hjelpe dei som vil kome seg ut. Vi har sett krisestab i UD og vi har dedikert ressursar både her i Oslo, men også i regionen for å gi praktiske og nyttige råd.

Det er på tide, meinar Myhr.

– Endeleg. Eg veit ikkje kva dei tenkte. Var ikkje situasjonen vi var i nok til å reagere raskare? seier Myhr.

– Vi kjende oss heilt forlatne. Vi var over 190 nordmenn som var redde og desperate.