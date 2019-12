Nordmann skutt i Brasil

Det var på turiststedet Buzios, Nisia Floresta sør for byen Natal i Nordøst-Brasil den dramatiske hendelsen skjedde i går kveld.

To menn kom løpende inn på et restaurantområde og en av dem trakk en pistol og kommanderte gjestene til å gi fra seg sine verdisaker.

Den norske 62-åringen prøvde å beskytte seg mot ranerne med en stol, og han ble skutt to ganger, ifølge avisen O Globo, som har vært i kontakt med det militære politiet på stedet.

Stabil tilstand

Et avskuddene traff nordmannen i magen, men ifølge politiet var han ved bevissthet da han ble brakt til sykehus. Lokale myndigheter beskriver i dag mannens tilstand som stabil.

Ifølge politiet er det annen gang på to uker at denne restauranten blir utsatt for væpnede ranere. Den 23. november kom det to ranere som tvang til seg verdisaker fra gjestene og flyktet i en bil.

Praia de Buzios ligger i Natal-området, som er et populært bolig- og feriested for nordmenn. Men det er svært sjeldent at noen av dem blir utsatt for en så dramatisk hendelse som denne.

Norske myndigheter

– Vi er informert om at en norsk borger har vært utsatt for en voldshendelse, og vi har på vanlig måte tilbudt vår bistand, sier generalkonsul Marianne Fosland til NRK i Rio de Janeiro.

– Vi er også informert om at mannen er under medisinsk behandling, men har ingen informasjoner å gi utover dette, sier generalkonsulen i Rio, som også har ansvar for områdene i det nordøstlige Brasil, der det bor mange nordmenn.