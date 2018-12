Nordmann i Strasbourg: – Alt er sperret av. Vi får ikke dra hjem.

Norske Saqib Razaq er praktikant ved Norges faste delegasjon til Europarådet i Strasbourg, og var på et treningssenter i sentrum av byen da en mann åpnet ild mot en folkemengde tirsdag kveld.

To personer er foreløpig bekreftet drept og ytterligere elleve såret etter skyteepisoden.

Razaq forklarer at treningssenteret ligger rett utenfor bykjernen Grande Île, bare noen steinkast unna området der skytingen fant sted.

Flere av dem som befant seg på senteret skal ha begynt å gråte da de fikk høre om skytingen, forklarer han.

– Man vet jo ikke helt hvordan man skal reagere i en slik situasjon. Det var veldig dramatisk og helt uventet.

Får ikke dra hjem

Han sier at de først ble bedt om å holde seg inne på senteret, men at de senere fikk slippe ut på gaten. Der ble de møtt av tungt bevæpnet politi og store avsperringer.

– De eneste som står her er oss som prøver å komme oss hjem, sier han til NRK ved 22-tiden tirsdag.

Kort tid etter opplyser han at han befinner seg hjemme hos en venn sammen med tre andre, og at han hører ambulanser fra gatene utenfor.

– Det er ingen mennesker eller biler å se i gatene. Alt er sperret av og vi får ikke dra hjem.

Høy sikkerhet på forhånd

Razaq forklarer at det har vært svært høy sikkerhet rundt bykjernen de siste ukene, i forbindelse med at julemarkedet har åpnet.

Han sier at det blant annet har vært sikkerhetssjekker for å komme seg inn og ut av sentrum. Selv har han også blitt sjekket på vei inn og ut av treningssenteret.

– På grunn av den høye sikkerheten skulle man tro at det er liten sannsynlighet for at noe sånt kunne skje. Derfor var dette ekstra sjokkerende å høre. Men noen har spekulert i at det er mindre sikkerhet i hverdagene enn i helgene.