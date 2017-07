Nordmann hardt skadet i jordskjelv på Kos

Saken oppdateres

En svensk og en tyrkisk turist omkom imskjelvet, bekrefter greske myndigheter. Over 100 mennesker er skadd etter flere jordskjelv i Egeerhavet mellom Tyrkia og Hellas i natt. Nordmenn i området forteller om store ødeleggelser.

Den norske mannen er nå på vei til sykehus i Athen, ifølge greske Skai. Pårørende er varslet, opplyser Utenriksdepartementet.

– Vi har også fått meldinger om at et mindre antall nordmenn skal ha moderate og lettere skader, og vi jobber videre med å få mer informasjon om disse og kartlegge eventuelle behov for bistand, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl.

Utenriksdepartementet har ikke informasjon om at det skal være nordmenn blant de omkomne etter jordskjelvet.

Nordmenn i området oppfordres til å ta direkte kontakt med sine pårørende hjemme.

– Våknet av at huset ristet

Hilde Hammerset Torsheim fra Førde var tett på jordskjelvet som rammet Kos i natt.

– Vi våknet av at hele hotellet rista og at ting ramla ned fra veggene. Det var masse spetakkel og alle sprang ut, forteller Hilde Hammerset Torsheim .

Senter mellom Bodrum og Kos

Skjelvet kom en halvtime etter midnatt norsk tid, og kunne merkes både i Tyrkia og på flere greske ferieøyer.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt skjelvet til 6,7. Episenteret ligger rundt 10,3 kilometer sør for den tyrkiske byen Bodrum og 16 kilometer fra den greske øya Kos. Skjelvet hadde en dybde på 10 kilometer.

I tillegg ble to andre skjelv med styrke på 4,4 og 4,7 ble registrert utenfor Kos klokken 22.52 og 23.23. Så langt er det denne øya som bekrefter mest ødeleggelse.

Mer enn 20 etterskjelv har blitt registrert.

Mangel eldre bygninger har kollapset på Kos. Foto: Kalymnos-news.gr via AP