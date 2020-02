Nordmann frikjent for overgrepsanklager i Hviterussland

Advokat Brynjulf Risnes som også forsvarte den spiondømte nordmannen Frode Berg i Moskva, var leid inn av nordmannens familie. Han sier til NRK at nordmannen nå er svært lettet.

– Han er naturligvis kjempeglad. Han fryktet at han skulle bli sittende mange år i fengsel, sier Risnes.

Det var TV 2 som først meldte om dommen.

Sprikende forklaringer

Det hele startet da mannen og en venn reiste til Brest i september for å se på minnesmerker i forbindelse med andre verdenskrig.

En kveld etter et måltid på en restaurant i byen gikk vennen for å finne en drosje, mens en ti år gammel jente kom bort til nordmannen.

Jenta snakket svært godt engelsk. Ifølge advokat Brynulf Risnes skal mannen ha snakket med jenta i noen minutter, før han tok henne i hånden, kysset henne på kinnet og ønsket henne lykke til. Jenta skal ha tilhørt en selskap som feiret et bryllup.

Den forklaringen spriker med det påtalemyndigheten har sagt i retten. De hevder 71-åringen kysset jenta, slo henne og prøvde å dra henne ut til en ventende drosje.

Banket opp vennen

Dramaet i Brest den kvelden stoppet ikke der. Jentas familie fra bryllupsfølget gikk til angrep på kameraten til nordmannen. De hadde fått beskjed om at en gammel mann hadde gjort noe med jenta.

Da politiet hentet vennen tok det litt tid før politiet skjønte at de hadde feil person. Den hardt skadete vennen ble så sluppet fri og sendt hjem til Norge. Her havnet han på sykehus med hjerneblødning som et resultat av overfallet.

Frode Bergs tidligere advokater Brynjulf Risnes og Ilja Novikov er leid inn av familien til nordmannen. De jobber tett sammen med to hviterussiske advokater som representerer 71-åringen i retten.

Samtidig ble den overgrepssiktede arrestert, og har sittet i varetekt i Hviterussland siden 29. september.

Familien hans kontaktet teamet som var med på å forhandle frem Frode Berg sin retur til Norge for kort tid siden. Men advokat Brynulf Risnes og russiske Ilja Novikov fikk ikke selv føre saken for retten, det måtte to advokater fra Hviterussland ta seg av. Ifølge Risnes har de samarbeidet tett.

Videoopptak av det som skjedde

Advokat Brynulf Risnes har tidligere sagt til NRK at hans klient kan ha opptrådt ubetenksomt, men at det i bunn og grunn dreier seg om en misforståelse. Noe dommen bekrefter, påpeker han nå.

– Min klient er fullstendig frikjent for den opprinnelige tiltalen. Det oppsto noen fatale misforståelse den kvelden dette skjedde. Samtalen ble veldig misforstått og det forplantet seg inn i etterforskningen, mener Risnes.

Samtalen mellom 71-åringen og 10-åringen fant sted på et hotell med mange overvåkingskameraer. Opptakene derfra og forklaringer fra øyenvitner førte til frifinnelsen.

Mannen har sittet i varetekt siden slutten av september og slipper ut av fengsel rundt 1. april.

Fryktet myndighetene

Familien til nordmannen har hele tiden sagt at de frykter at det hadde gått prestisje i saken fra de hviterussiske myndighetenes side, og at de kom til å dømme mannen uten hensyn til manglende bevis.

Slektningene viste til at flere utlendinger skal ha blitt utsatt for falske anklager under opphold i Hviterussland.

Hviterussland har blitt styrt med jernhånd av president Aleksandr Lukasjenko siden 1994. Ifølge Amnesty International er ytrings-, forsamlings,- og organisasjonsfriheten minimal, mens listen over menneskerettighetsbrudd er lang. Hviterussland er et av de mest lukkede landene i Europa,