Nordmann fengslet for overgrep mot mindreårig i Hviterussland – avviser anklagene

– Den norske statsborgeren ble arrestert i den hviterussiske byen Brest den 29. september, og har siden sittet i varetektsfengsel nummer sju, forteller en av hans slektninger til NRK.

Han besøkte byen sammen med en norsk venn, og bakgrunnen skal ha vært interesse for historie.

Anklaget for overgrep

I hallen på hotellet skal en ti år gammel jente ha snakket til mannen på engelsk. Samtalen skal ha vart et par minutter, ifølge bilder fra et overvåkingskamera.

– Flere yngre menn fra selskapet der tiåringen hørte til, gikk løs på de to godt voksne mennene, deretter kom politiet til, forteller slektningen.

Nordmannen i 70-årene ble arrestert. Vennen hans kunne reise tilbake til Norge, men havnet på sykehus med hjerneblødning da han kom tilbake til Oslo.

Senere har det blitt klart at nordmannen anklages for overgrep. Det skyldes måten han skal ha berørt jenta på. Hviterussisk påtalemyndighet sier de har en uttalelse fra jenta som bekrefter dette.

Mannens slektninger mener imidlertid at videoopptaket viser et annet bilde.

Det er ventet at saken kommer opp for retten i slutten av januar, og hvis nordmannen blir dømt etter tiltalen, kan han få mellom 8 og 15 år i fengsel.

Norsk UD bekrefter

Utenriksdepartementets pressetalskvinne Ingrid Kvammen Ekker sier følgende til NRK om denne saken:

BEKREFTER: UDs pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker sier at en norsk statsborger sitter fengslet i Hviterussland. Foto: Utenriksdepartementet

– Utenrikstjenesten ved ambassaden i Kiev yter konsulær bistand til en norsk borger fengslet i Hviterussland. På grunn av lovpålagt taushetsplikt har vi ingen ytterligere kommentarer til den konkrete saken.

Kvammen Ekker viser til at den konsulære bistanden består i å gi råd, bistå i kontakt med lokale myndigheter, bistå i arbeidet med å skaffe advokat, varsle pårørende og yte ulike former for praktisk hjelp så langt dette er mulig, samt å besøke den fengslede.

– Utenrikstjenesten tar ikke stilling til skyld, og spørsmål om skyld påvirker ikke hvilken konsulær bistand som tilbys. Det er imidlertid ofte store forventninger til hva utenrikstjenesten kan bistå med i utlandet, og det er ikke alltid samsvar mellom disse forventningene og hva vi faktisk har mulighet til å bistå med gitt våre rammebetingelser.

Norsk advokat kontaktet

Den norske advokaten Brynjulf Risnes som forsvarte den spiondømte nordmannen Frode Berg i Moskva, sier til NRK at han kan være aktuell i saken i Hviterussland også.

– Jeg har blitt kontaktet av familien og gjør noen undersøkelser, men det er for tidlig å si noe om saken og et eventuelt oppdrag, påpeker Risnes.

Familien til nordmannen frykter at det har gått prestisje i saken fra de hviterussiske myndighetenes side, og at de kommer til å dømme mannen uten hensyn til manglende bevis.

Slektningene viser til at flere utlendinger skal ha blitt utsatt for falske anklager under opphold i Hviterussland.