Nordmann drept av svigerfaren i Florida

Dette skjedde tirsdag kveld lokal tid i Gulf Breeze i Santa Rosa County i Florida.

Ifølge sheriff Bob Johnson var det hele var en tragisk ulykke. Påtaleansvarlig i politidistriktet sier det ikke er grunnlag for å reise sak mot mannen som skjøt.

Sheriffen forteller at den 37 år gamle nordmannen hadde kommet med fly fra Norge samme kveld. En kjenning hentet ham på flyplassen og kjørte ham til svigerfarens hus. Der ville han overraske svigerfaren, som hadde bursdag.

Følte seg truet

Nordmannen banket på bakdøren. Svigerfaren ble redd fordi han kort tid i forveien hadde hatt besøk av en slektning han opplevde som truende, forteller sheriffen. Dette skjedde ved hovedinngangen til huset. Mannen har fortalt at svigersønnen hoppet ut av buskene og sa ett eller annet, og at han ble veldig redd. Det var mørkt, og han kjente ikke igjen datterens ektemann, ifølge politiet.

Han skjøt nordmannen i brystet med en halvautomatisk pistol.

Mannen som kjørte den norske 37-åringen fra flyplassen var også til stede da skuddene falt, og hans forklaring skal være sammenfallende med svigerfarens.

Sheriff Johnson sier at svigerfaren selv ringte nødnummeret, og at han prøvde gjenoppliving før ambulanse kom. Ambulansearbeiderne var i gang med forsøk på gjenoppliving da politiet kom til stedet.

Eirik Løkke er USA-ekspert i tenketanken Civita. Foto: Civita

Den avdøde 37-åringen var bosatt i flere år i Florida før han flyttet til Norge sammen med sin kone. Sheriff Johnson sier at familien i Norge er varslet om det som har skjedd.

– Pågående konsulær sak

Pressetalskvinne Ingrid Kvammen Ekker i norsk UD sier til NRK at de er kjent med at en norsk borger er avgått med døden i USA, men at de ikke vil kommentere ytterligere detaljer i en pågående konsulær sak.

Verken Kripos eller politidistriktet der mannen er bosatt i Norge har blitt kontaktet av amerikansk politi i forbindelse med saken.

NRK har vært i kontakt med en representant for familien som sier at de ønsker ro. De ber om at pressen ikke kontakter den nærmeste familien.

USA-kjenner Eirik Løkke i tenketanken Civita sier at henleggelsen av saken ikke er spesielt overraskende med tanke på lovene i Florida. Han forteller at Florida har en såkalt «stand your ground»-lov, en lov om retten til selvforsvar, som gir ekstra beskyttelse for mennesker som føler seg truet på livet i sitt eget hjem.

– Er du utsatt for en dødelig trussel har du rett til å skyte i selvforsvar, og det er innenfor denne loven vi må se henleggelsen av denne saken, sier Løkke til NRK. Han tror ikke at denne avgjørelsen blir sett på som kontroversiell i Florida.

Advokat Brynjar Meling reagerer sterkt på at saken ble henlagt av politiet på et så tidlig tidspunkt. Foto: Peder Martin Bergholt

Han opplyser at rundt en tredel av de amerikanske delstatene har en slik lov, de fleste av dem i sørstatene. Det har å gjøre med at dette er tradisjonelt konservative områder med liberale våpenlover.

– Villvest-tilstander

Advokat Brynjar Meling reagerer sterkt på at saken ble henlagt så fort.

– Dette er kun et bevis på at det fortsatt råder villvest-tilstander i USA. I Norge og europeisk rettstradisjon er det helt klart at dette i alle fall ville blitt etterforsket og ikke umiddelbart konkludert på den måten som sheriffen gjør. Ut i fra den informasjonen som foreligger i media, skulle det mye til for at dette ikke ble ansett som et forsettlig drap, og i alle fall må det være klart uaktsomt å opptre slik med et våpen. Hendelsesforløpet før på dagen styrker ikke akkurat saken til svigerfaren, sier han til NRK.