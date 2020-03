Nordmann bor i New Orleans: – Det er tredje verden-tilstander her

Over hele USA strever helsevesenet nå med å forberede seg på en flodbølge av syke fra koronaviruset.

Verst stilt er de folkerike statene på øst- og vestkysten, med storbyene New York, Los Angeles og San Francisco som episentre. Men også andre delstater sliter hardt. En av dem er Louisiana i sør.

Her har man registrert over 800 tilfeller, som er blant de høyeste i USA i forhold til folketallet. Spørsmålet er om man kan stole på disse tallene.

Svært få blir testet

– Dette er latterlig lave tall, sier Kristoffer Svendsen til NRK.

– Her i Louisiana tester man nesten ikke folk. Sykehusene har jo ikke tester.

Svendsen bor i Louisianas største by New Orleans sammen med sin amerikanske kone Vesta Burk og to barn. Han har selv opplevd helsevesenets mangel på respons.

Vanligvis så travle Bourbon Street i New Orleans var nærmest folketom torsdag. Foto: Gerald Herbert / Gerald Herbert

Kan ha smittet mange

– Vår eldste sønn på 12 år fikk feber og oppkast, og vi trodde han kunne være smittet. Derfor spurte vi legen om de kunne teste ham, men svaret var at de ikke hadde korona-tester. Han ble testet for vanlig influensa, men den prøven var negativ.

Gutten ble bedre etter en stund, og sendt tilbake på skolen. Det var før guvernøren stengte alle skolene i delstaten fra 16. mars.

– I teorien kunne han ha smittet både medelever og dere i familien?

– Ja, det kunne han. Men det vet vi ikke, for ingen har vært testet. Men heldigvis er det ingen andre i familien eller på skolen som har fått symptomer.

– Sykehusene er helt fortvilet

Svendsen er advokat og ekspert på olje- og miljørett. Han har bodd mange andre steder i verden, og er overrasket over at USA i disse dager framstår som et u-land.

– Det er tredje verden-tilstander her. Ikke bare mangler man tilstrekkelig testekapasitet. Sykehusene er også helt fortvilet over at de ikke får nok av hjelpemidlene de trenger.

De mangler helt grunnleggende medisinsk utstyr som ansiktsmasker og beskyttelsesdrakter. Helsepersonell vi kjenner forteller at situasjonen er kritisk. Nå sender de ut meldinger til bedrifter og privatpersoner for å tigge om hjelp, sier Svendsen.

Sykehus og legekontor i Louisiana mangler både ansiktsmasker og beskyttelsesdrakter. Nå sender de ut meldinger til bedrifter og privatpersoner for å tigge om hjelp.

30 millioner uten helsedekning

USA er det eneste industrilandet i verden uten tilgang til helsetjenester for hele befolkningen.

Om lag 10 prosent av alle amerikanere mangler helseforsikring. Har du ikke forsikring, må du betale titusener av kroner for å få behandling på sykehusene. Noe de færreste har råd til.

Det betyr at de fattigste vegrer seg for å oppsøke lege eller sykehus dersom de blir syke.

Og at mange blir værende hjemme og dør der. Derfor er tallene på syke og døde av korona-smitten i USA ikke pålitelige.

Økonomisk katastrofe

De økonomiske virkningene av korona-sykdommen vil bli ødeleggende for svært mange.

– Det kommer til å bli masseoppsigelser. Og vi har ikke noe Nav her i USA. Tenk på alle de som jobber i delingsøkonomien, som sjåførene i Uber og Lyft. Ingen tør kjøre med dem disse dager, og sjåførene selv er også livredde for å bli smittet, forteller Svendsen.

– Legene sier til dem som føler seg syke at de skal ta en taxi eller Uber til sykehuset. Tenk på sjåføren som skal frakte en hostende og febersyk kunde, som legger fra seg millioner av smittedråper i bilen!

Ingen nasjonal plan

Svendsen er overrasket over at det ikke finnes noen nasjonal overordnet plan for hva man skal gjøre i denne helsekrisen. Han er ikke imponert over president Trump og den føderale regjeringen.

– Det er guvernørene i de enkelte delstatene som har måttet sette i verk tiltak.

Foreløpig har guvernørene i delstatene New York, California, Illinois (med Chicago), New Jersey, Connecticut og Oregon pålagt sine innbyggere å holde seg hjemme for å unngå smittespredning. Her bor om lag en firedel av befolkningen i USA.

Et stort flertall av delstatene har stengt alle skoler og høyere læresteder. Mange har også stanset all virksomhet for restauranter, barer og treningssentre.

Minner folk på «Katrina»

Kona til Kristoffer Svendsen er amerikansk statsborger og vokste opp i Louisiana.

– Jeg var 16 år da orkanen «Katrina» traff oss i 2005, forteller Vesta Burk.

Orkanen førte til omfattende materielle ødeleggelser og nesten 2000 mennesker døde.

– Mange her i Louisiana sier at situasjonen nå minner dem på Katrina. Også den gang reagerte de nasjonale myndighetene alt for seint, noe som førte til at daværende president George W. Bush ble svært upopulær. Det samme kan skje nå med president Trump.

Orkanen «Katrina» førte til enorme ødeleggelser i New Orleans da den traff i 2005. Foto: Bill Haber / AP

«Korona er svindel og konspirasjon»

Kristoffer Svendsen og Vesta Burk bor i en liberal bydel i New Orleans.

– De fleste av de jeg kjenner her omkring tok koronakrisen på alvor fra første stund. Men foreldrene mine bor i et område med flest republikanere. De får nyhetene sine stort sett fra Fox News, sier Burk.

- For bare en uke siden var det mange i dette nabolaget som sa at korona-epidemien bare var en svindel og en konspirasjon for å sverte Trump. Kanskje noen av dem har skiftet mening nå. Jeg håper det, fortsetter hun.

Trump ble tidlig advart

President Trump var også en av dem som for bare tre uker siden sa at koronaepidemien var «demokratenes nye svindel» og at myndighetene hadde sykdommen under total kontroll.

I det siste har han unnskyldt seg med at dette er en helt uventet situasjon, som kom overraskende på alle.

Avisen The Washington Post kunne imidlertid avsløre at presidenten og Det hvite hus fikk gjentatte advarsler fra USAs etterretningstjenester om hvor farlig epidemien kunne være. Allerede i januar rapporterte de at korona kunne utvikle seg til en global trussel, men at de kinesiske myndighetene var svært seint ute med å fortelle verden om sykdommen.

Nå skylder Trump på at Kina holdt sykdomsutbruddet hemmelig i starten. Men samtidig har hans regjering og USA mistet 10 verdifulle uker til å hindre utbruddet. Fordi Trump i januar ikke tok hensyn til advarslene fra sine egne etterretningstjenester.