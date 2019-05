Nordmann bak «sugar daddy»-nettsted dømt for å oppfordre til prostitusjon

Retten mener nettsiden oppfordrer til prostitusjon og usømmelighet og sprer reklame for prostitusjon, som er straffbart etter belgisk lov.

Mannen får både en bot på 24.000 euro, rundt 235.000 norske kroner, og en fengselsstraff på seks måneder, som gjøres betinget. I tillegg må selskapet også betale en bot på 240.000 euro, eller nærmere 2,5 millioner kroner.

Dommeren bestemte også at nordmannen ikke får gjenåpne datingsiden, som har vært stengt i påvente av dommen.

Studier uten studielån

Det var ved studiestart i 2017 at studentene ved det franske Université Libre de Bruxelles ble møtt av store reklameplakater med oppfordringer om at kvinnelige studenter kunne forbedre livsstilen sin ved å gå ut med en «sugar daddy». Og det ble fristet med «0 i studielån».

«Sugar daddy» har tradisjonelt vært kallenavnet på en mann som gir penger eller gaver til unge jenter mot visse motytelser.

Oppfordringstekstene var fulgt av unge pene kvinner i ulike positurer, uten særlig mye klær på seg.

Ville ikke ha reklameplakatene

Det var ledelsen ved universitetene som varslet politiet, som stanset de ambulerende reklameplakatene og som senere tok ut tiltale mot nordmannen.

Under rettssaken fremholdt nordmannen at han kun ønsket å oppmuntre kunder til romantiske møter utenom det vanlige.

– Jeg ønsker å bringe folk sammen på en hyggelig måte. Kjærlighet og lykke, ingenting mer, har han tidligere uttalt.

Det var et syn som aktor i saken ikke var enig i. Hun sa at «alle» skjønte hva konseptet var, uansett hvilke ord som hadde stått på plakatene.

– Det er halvkledde kvinner på bildene, det er ingen bilder av par på restaurant. Studenter er fremstilt som sexobjekter som kan kle av seg for penger, mente aktoratet.

Myndighetene krevde også at selskapets reklamemateriell skulle beslaglegges.

Feil forståelse av begrepet

– Mange er uvitende til «sugardaddy» og «sugarbaby». De mener det trekker en negativ kobling mellom finansielle ressurser og sex.

– Dette skildrer ikke slike forhold korrekt. «Sugar babies» har ofte kjemi, utseende og andre personlige trekk som krav for å date en «sugar daddy», sa nordmannen da NRK intervjuet ham i september 2017.

Han sa videre at rundt 20 prosent av klientene var rike kvinner, som søkte menn.

– Det er fullt lovlig for voksne menn eller kvinner å date hvem de vil, også rike menn eller kvinner. Vi kommer til å bruke det som utgangspunkt i arbeidet fremover. Vi er en datingside for såkalte «sugar babies» og rike menn og kvinner, sa mannen.

Han understreket at det ikke var lov til å selge sex gjennom nettstedet.

Hallikanklage i Frankrike

Mannens belgiske advokat Eric Cusas sier til nyhetsbyrået AFP at det er opp til hans klient om dommen skal ankes.

Nettstedet er også under etterforskning i Frankrike, hvor Vedal beskyldes for hallikvirksomhet. Den franske versjonen av nettstedet har reklamert for «romantikk, lidenskap og null studielån».

Også i Norge vakte det sterke reaksjoner, både blant studenter og i offentligheten, da selskapet reklamerte for nettstedet ved studiesteder og utenfor studentboliger i Oslo.

Forbrukerombudet mottok raskt en rekke klager og konkluderte med reklamen for datingsiden var ulovlig.

Nettstedet har hatt virksomhet i ulike land i Europa, Asia og USA.