Nordkoreansk frakteskip tatt i arrest av USA

Skipet «Wise Honest» ble tatt holdt tilbake i Indonesia i april med rundt 20 besetningsmedlemmer om bord. Skipet skal nå være på vei mot amerikansk farvann.

Tjenestemenn i det amerikanske justisdepartementet sier at betaling for vedlikehold og utstyr til skipet har skjedd i amerikanske dollar, via amerikanske banker.

Kunngjøringen kommer mens spenningsnivået mellom Nord-Korea og USA er stigende. Bare timer tidligere skal Nord-Korea ha prøveskutt to kortdistanseraketter, den andre slike testen på to dager.