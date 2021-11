Nordiske redaktører om arrestasjonen i Qatar: – Uakseptabelt

– Vi vet at det verken er ytringsfrihet eller pressefrihet i Qatar, så det kan en ikke bli overrasket over. Men ikke desto mindre er det å bli arrestert en skremmende opplevelse for alle journalister. Dette reiser mange spørsmål som også vi må forholde oss til, sier Thomas Falbe som er sjefredaktør i Danmarks Radio Nyheter.

DR-journalister arrestert i 2016

Han forteller at DR opplevde noe lignende selv for noen år siden da et team som skulle lage dokumentar i Qatar ble arrestert. De tre DR-medarbeiderne skal ha skrevet under på tilståelser for å få slippe fri. Myndighetene i Doha uttalte etterpå at DR-journalistene ble arrestert fordi de filmet på privat område.

Falbe mener arrestasjoner av journalister på jobb ikke må få sette en stopper for kritisk dekning av Qatar.

– Uakseptabel innblanding

Uakseptabelt: Sportssjef i SVT Åsa Edlund Jönsson minner om at Qatar selv har invitert til fotballfest, hun mener arrestasjonen av NRKs journalister var uakseptabel Foto: Simen Loftesnes / NRK

De andre allmennkringkasterne i Norden er enig:

– Vi kommer til å jobbe etter den planen vi har. Hendelsen understreker virkelig viktigheten av journalistikk både rundt fotball-VM og Qatar, sier Åsa Edlund Jönsson, sjef i Sveriges Television Sport.

SVT er vant med å arbeide i utfordrende forhold, sier Edlund Jönsson, men:

– Arrestasjoner er en uakseptabel innblanding i pressefriheten. Har man invitert verden til en stor fotballfest må man regne med att journalister vill observere arrangementet og landet både før og under mesterskapet, sier sjefen for SVT Sport.

– Problemer må omtales

SVT har flere ganger understreket overfor FIFA viktigheten av en fri, uavhengig journalistisk dekning og FIFA har bekreftet at vi skal kunne utføre jobben vår, minner Edlund Jönsson om.

Pressefrihet viktig: Sportssjef i finske YLE er glad for at NRKs journalister slapp fri og nå er hjemme i Norge Foto: YLE / YLE

Sportssjef i finske YLE Joose Palonen ser alvorlig på arrestasjonen av NRKs journalister.

– Pressefriheten er veldig viktig for YLE. Vi har solidaritet med våre norske kolleger i NRK og vi er glade for at de er hjemme igjen og trygge.

– Påvirker det som skjedde NRKs medarbeidere YLEs dekning av Qatar?

– Når vi har fått all informasjon vil vi se om dette påvirker vårt arbeid, sier Paloonen.

– Vi dekker alle arrangementer med et journalistisk blikk. Hvis det er problemer, lager vi saker om disse, avslutter sportssjef Paloonen.