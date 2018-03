Nord-Koreas utenriksminister forlenger Sverige-besøket

Den nordkoreanske utenriksministeren har verdens øyne rettet mot seg, under besøket hos våre venner i øst. Ri landet på Arlanda torsdag kveld sammen med den nordkoreanske delegasjonen bestående av fire personer totalt.

ANKOM TORSDAG: Her ankommer den nordkoreanske utenriksministeren Arlanda torsdag. Foto: Camille Bas-wohlert / AFP

På forhånd var det opplyst i en pressemelding fra det svenske utenriksdepartementet at møtet skulle handle om: «Sveriges konsulære sikkerhetsoppdrag for USA, Canada og Australia». Samtalene skulle også dreie seg om sikkerheten på koreahalvøya.

Men nå melder svenske SVT at det har kommet flere spørsmål på agendaen. Den svenske tv-kanalen erfarer at møtet blir forlenget fra lørdag til søndag, og at representanter fra fredsforskningsinstituttet Sipri skal delta i møter med den nordkoreanske delegasjonen.

Etter planen skal de diskutere nedrustning av atomvåpen med den nordkoreanske delegasjonen.

Spenning

Det har vært knyttet stor spenning til møtet, særlig til hva Ri har å si om et mulig toppmøte mellom den nordkoreanske lederen Kim Jong-un og USAs president Donald Trump.

For statsminister Stefan Löfven og utenriksminister Margot Wallström, og det svenske folket er det også spennende om Sverige får en rolle som vertsland for en slik verdensbegivenhet.

IKKE NAIV: Statsminister i Sverige, Stefan Löfven sier at svenskene ikke skal være naive og tro at de løser Nord-Korea-konfliktene alene. Foto: Mandel Ngan / AFP

– Vi skal ikke være naive og tro at det er Sverige som løser disse problemene, sier Stefan Löfven til Sveriges Radio

Han sier Sverige er klar for eventuelt å være en vertsnasjon, om det er hva hovedaktørene ønsker.

– Dette er et så utrolig viktig spørsmål. Vi er et militært alliansefritt land, og har vært lenge i Nord-Korea. Med den tilliten vi har, så tror jeg vi kan spille en rolle. Men hvilken rolle det blir, må hovedaktørene bestemme, sier han.

Hovedaktørene Löfven sikter til er Nord-Korea, Sør-Korea, USA, Japan og Kina.

Sentral rolle

Møtet mellom den amerikanske presidenten og Nord-Koreas leder skal etter planen finne sted innen utgangen av mai, men mye er fortsatt uklart.

Sverige har lenge spilt en sentral rolle i omverdenens diplomati med Nord-Korea og har blant annet bistått USA i forhandlinger om frigivelse av amerikanere som har sittet fengslet i landet.

UTENRIKSMINISTER: Sveriges utenriksminister Margot Wallström er i samtaler med sin nordkoreanske kollega Ri Yong-ho. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Da Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump i mars ble enige om å møtes til samtaler, ble Sverige og Sveits av flere lansert som mulige alternativer for møtested.

Sverige etablerte diplomatiske kontakter med Nord-Korea i 1973 og var lenge det eneste vestlige land med ubrutt representasjon og ambassade i Pyongyang. Sverige har også vært til stede ved grenseovergangen mellom Nord- og Sør-Korea, ved byen Panmunjom, hver dag siden 1953.

I tillegg jobbet Ri på 80-tallet noen år på den nordkoreanske ambassaden i Sverige, og har blant annet vært ambassadør i London før han ble utnevnt til utenriksminister i 2016.