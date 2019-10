Nord-Koreas leder på «mytisk ridetur»

En stolt, hvit hest i pyntet seletøy. Rytteren leder den gjennom et snødekt landskap på Nord-Koreas hellige fjell. På hesteryggen sitter landets eneveldige leder Kim Jong-un.

– Etter å ha vært vitne til et stort øyeblikk av hans refleksjoner på toppen av fjellet Paektu, var hans offisielle følgesvenner med overveldende følelser glede overbevist om at det skal skje en stor handling som nok en gang vil overvelde verden og bringe den koreanske revolusjonen et steg videre, blir det sagt i videoen.

Den er publisert av den statlige nyhetskanalen i Nord-Korea. Det er ikke klart hva det er som planlegges, men Kim har ofte tatt turen til fjellet når det har vært tid for politiske omveltninger, melder nyhetsbyrået Reuters.

Bildene blir publisert bare dager etter at nok en samtalerunde med USA om landets atomprogram ble brutt.

– «Betydningsfull» ridetur

Ifølge den offisielle biografien om Kim Jong-uns far, Kim Jong-iI, ble han født på det hellige fjellet mens himmelen var fylt av en dobbel regnbue.

Kimfamilien, som har styrt det lukkede landet i rundt 70 år, har ofte brukt en hvit hest i sine propagandafilmer. Det viser tilbake til Kim Jong Sun som kal ha ridd på en hvit hest da han kjempet mot et japansk koloniherredømme.

Analytikere mener bildene skal signalisere at Nord-Korea vil stå opp mot internasjonale sanksjoner, melder Reuters. Foto: Kcna / Reuters

– Rideturen på fjellet Paektu er en stor hendelse av stor betydning i den koreanske revolusjonshistorien, heter det fra landets propagandaapparat.

Analytiker Rachel Minyoung Lee jobber hos NK News som følger Nord-Korea tett:

– Ordbruken kan være et tegn på at Kim har planer om en større politisk avgjørelse. Symbolbruken og karakteristikken av den «mytiske rideturen» ser ut til å spille opp mot noe som mediene vil følge opp de kommende dagene, sier hun til Reuters.