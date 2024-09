Nordkoreanske myndigheter har ikke tidligere vist fram sentrifugene som produserer uran til landets atombomber. Det melder Reuters.

Bildene er offentliggjort fredag, men det er ikke kjent når de har blitt tatt eller hvor anlegget for anriking av uran er plassert.

Bildene viser Kim Jong-un som går mellom lange rekker med sentrifuger.

Men dette er et sjeldent blikk inn i Nord-Koreas atomprogram som gjentatte ganger er forbudt i vedtak i FNs sikkerhetsråd.

Vil ha flere atombomber

Under besøket ga Kim Jong-un ordre om at det skal produseres mer uran til landets atomvåpen. Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

VIL UTVIDE: Kim Jong-un har gitt beskjed om at landet trenger mer materiale til atomvåpen og flere atombomber. Foto: KCNA / Reuters

For få dager siden sa Kim at han planlegger å øke atomvåpenarsenalet kraftig.

– Atomvåpnene trengs for å kunne forsvare landet og for å gjennomføre forebyggende angrep, sa Kim.

Han anklaget også fiendtlige krefter for å ville angripe Nord-Korea med atomvåpen. Han la ikke fram noen beviser for påstanden og nevnte heller ingen spesifikke land.

Har kommet langt

Nord-Korea har rundt 50 atomstridshoder, ifølge fredsforskningsinstituttet Sipri i Stockholm, men det nøyaktige tallet er ikke kjent.

HAR TROLIG 50: På dette bildet fra 2023 viser Kim Jong-un fram det som skal være en rakett med atomstridshode. Foto: AP

Landet skal også ha flere anlegg for anriking av uran.

Satellittbilder viser at forskningssenteret Yongbyon trolig har blitt utvidet over flere år.

Uran er et radioaktivt stoff som finnes i naturen. For å kunne brukes i atombomber, må det anrikes slik at konsentrasjonen av isotopet uran-235 øker.

Den nordkoreanske lederen understreket at antallet sentrifuger må økes slik at antallet atomvåpen kan bli mye større.

KONTROLLERTE: Den nordkoreanske lederen var denne uka til stede da et nye rakettsystemer ble testet. Foto: Reuters

Nordkoreanerne skal også ta i bruk en ny type sentrifuger slik at landet får mer høyanriket uran.

– De nye sentrifugene viser at Nord-Korea går framover når det gjelder produksjon av kjernefysisk materiale, sier Ankit Panda ved Carnegie Endowment for International Peace. Les også FN fordømmer Nord-Koreas satellittoppskyting

Bekymring i sør

Ifølge Sør-Korea er dette første gang Nord-Korea har gått offentlig ut med opplysninger landets anrikingsanlegg.

STOR INTERESSE: Folk på jernbanestasjonen i Seoul følger med på mediedekningen av atomanleggene i nord. Foto: AP

Gjenforeningsdepartementet i sør fordømmer meldingene fra nabolandet og sier Sør-Korea aldri vil akseptere nordkoreanske atomvåpen.

De første bildene fra atomanleggene i nord har fått stor oppmerksomhet i sørkoreanske medier.

Kim Jong-un har i løpet av de siste dagene også vært til stede ved testing av et nytt system for utskyting av raketter.

Dessuten har han kontrollert at en øvelse for spesialstyrkene gikk som den skulle.