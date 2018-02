Nord-Koreas hemmelige tunneler er blitt en turistattraksjon

Det kan se ut som om nedgang til en nedlagt gruve. Men dette er det som i Sør Korea bare kalles for «Tunnel nummer 2», den lengste av en rekke som myndighetene her mener Nord-Korea bygget, for å kunne gjøre et overraskelsesangrep under bakken mot erkefienden i sør.

– Dere må ta på dere hjelmer, for det er lavt der nede.

Guiden Kim Mi-Sook smiler mens en ung soldat finner fram passende størrelser til oss, en koreansk familie på fire og NRKs team, ved inngangen tilTunnel nummer 2.

Korrespondent Morten Jentoft og NRKs fotograf Jurij Linkevitsj ved nedgangen til Tunnel nummer 2 Foto: Morten Jentoft

DMZ – Den demilitariserte sonen

Tunnel nummer 2 ligger inne i militært område, i Cheorwon helt Nord i Sør Korea. Vi befinner oss tett opp til grensen mot Nord-Korea, der en demilitarisert sone, det som bare kalles DMZ, skiller de to koreanske statene fra hverandre i 250 kilometer, bare vel 100 kilometer nord for OL-anleggene i Pyeongchang.

DMZ ble opprettet etter den blodige krigen på begynnelsen av 1950-tallet, der flere millioner mennesker mistet livet eller ble lemlestet for livet. Siden den gangen har det pågått en slags skyggekrig her, men stadige episoder og skyting.

Denne stasjonen i Cheorwon med et utbombet tog er et minne fra Koreakrigen på begynnelsen av 1950-tallet Foto: Morten Jentoft

I Cheorwon er det få tegn som tyder på at spenningen er i ferd med å avta, til tross for at Nord og Sør-Korea har vist tegn og vilje til dialog i forbindelse med De olympiske leker.

NRK har i god tid fått organisert en tur inn i området, som bare kan skje med guide og med beskjed om at bildene som vi tar kommer til å bli kontrollert av de militære når vi drar ut igjen.

Den demilitariserte sonen mellom Sør og Nord-Korea er et av de mest militariserte områdene i verden Foto: Jurij Linkevitsj

Men samtidig er dette gjort til en turistattraksjon, der sørkoreanske myndigheter er ivrige etter å vise både sine egne innbyggere og oss utlendinger hvilket forferdelig regime som styrer nord for demarkasjonslinjen.

I dag er det mulig å besøke Tunnel nummer 2, sammen med guide. Foto: Jurij Linkevitsj

Fantastisk dyreliv

Den demilitariserte sonen er interessant på mange måter, ikke minst på grunn av det fantastiske fuglelivet. På veien mot Tunnel nummer 2 ser vi både noen gigantiske ørner og masse traner og gjess, som i dette området har hatt et fristed, selv om det nå er kommet i gang jordbruk mange steder.

Tranene er blitt et symbol for Cheorwon-området helt Nord i Sør-Korea Foto: Jurij Linkevitsj

Overalt er det skytestillinger og beskjed om at her finnes miner. Tanksperringer og piggtrådgjerder forteller at vi befinner oss i et av de områder i verden med størst spenning.

Spenningen føler vi også når vi følger etter Kim Mi-Sook ned trappene til Tunnel nummer 2.

– Dette er selvfølgelig en nedgang som vi sørkoreanerne har laget, etter at tunnelen som nordkoreanerne holdt på å bygge, ble oppdaget i mars 1975 forteller hun.

Soldater hørte lyder

Det var soldater i området som mente de hørte lyden av eksplosjoner under bakken og som gjorde at det ble satt i gang undersøkelser forteller hun.

– Vår soldater gikk rundt i fjellene her over bakken og det ble boret hull. Og til slutt fant de ut hvor tunnelen gikk. Det ble så sprengt ut en gang ned til tunnelen, men da de nærmet seg var det tydelig at nordkoreanerne fikk panikk.

Kim Mi-Sook forklarer hva som skjedde da man oppdaget tunnelen under jorden i 1975 Foto: Morten Jentoft

– De utløste en voldsom eksplosjon i et forsøk på stoppe sørkoreanerne, og sju av våre soldater mistet livet forteller Kim Mi-Sook.

Seinere ble også en annen soldat drept i forbindelse med arbeidet med å stoppe tunnelbyggingen forteller Kim-Mi-Sook, som så tar oss med innover i tunnelgangen, i retning av Nord-Korea.

Små soldater

Her er det lavt under taket, og forklaringen vi får er at gjennomsnittshøyden på en nordkoreansk soldat på begynnelsen av 1970-tallet bare var 1.57 meter. Likevel ble det sagt at Nord-Korea i løpet av en time ville kare å sende 15000 soldater inn i Sør-Korea gjennom en slik tunnel, noe som kan virke noe overdrevet, i alle fall om størrelsen på tunnelen var tenkt å være slik som den er nå.

– Tror du at det er tunneler som ikke er oppdaget ennå?

– Ja det tror jeg sier Kim-Mi-Sook, som selv bor her i Cheorwon, med soldater og kontrollposter rundt seg hver eneste dag.

– Om Nord-Korea angriper, tar de oss først

Fire tunneler er oppdaget

I dag er det fire slike tunneler som er oppdaget, og tunnel nummer 2 er den lengste, rundt 3,5 kilometer. Vi beveger oss rundt 500 meter nordover, til vi kommer til et lite basseng.

– Dette var drikkevannet til de nordkoreanske soldatene og arbeiderne forteller Kim Mi-Sook. Nå er det fullt av mynter, som sørkoreanske besøkende har kastet nedi, og ønsket seg fred og forsoning.

Vi må ikke glemme sier Cho Yeong-Won, ved inngangen til Tunnel nummer 2 Foto: Jurij Linkevitsj

– Jeg mener dette er en trist historie, og denne triste historien må vi ikke glemme. sier Cho Yeong-Won, en gutt i tiårsalderen som sammen med familien sin besøker Tunnel nummer 2 samtidig med NRK.

Vårt besøk ender foran modellene av to soldater, med russiske kalasjnikovgeværer i hendene. Bak dem er det satt opp en solid sperring i jern.

– Noen hundre meter der borte ligger Nord-Korea, så nå er det på tide at vi snur sier guiden Kim Mi-Sook.