Nord-Korea: – Drapsoffer er ikke Kim Jong-uns halvbror

Malaysiske myndigheter har identifisert drapsofferet som Kim Jong-uns halvbror, Kim Jong-nam. Det tror ikke Nord-Koreas utsending til Malaysia noe på.

– Det har gått sju dager siden drapet, men det er ingen klare bevis for dødsårasken og vi kan ikke stole på malaysisk politi, sa den nord-koreanske ambassadøren.

Ambassaden mener den døde er Kim Chol, en annen nord-koreansk statsborger og ikke Kim Jong-uns halvbror.

– Politiet har rettet mistanker mot oss, konstaterte Nord-Koreas ambassadør til Malaysia mandag.

Målet med etterforskningen er ikke å oppklare saken, hevdet ambassadør Kang Chol i møte med pressefolk i Kuala Lumpur. Han mener Malaysias etterforskning er politisk motivert, og at landene i stedet bør gjennomføre en felles gransking.

Kang uttalte seg etter å ha blitt kalt inn på teppet av Malaysias regjering. Bakgrunnen var at ambassadøren hadde beskyldt landet for en sammensvergelse med "fiendtlige styrker" i etterforskningen.

I tillegg har Malaysia kalt hjem sin ambassadør til Nord-Korea.

Sprayet med væske

Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, døde etter å ha blitt sprayet med en mulig giftig væske på flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur i forrige uke.

Kim Jong-nam har levd i eksil de siste årene, og regjeringen i Sør-Korea er overbevist om at Nord-Korea står bak drapet. Så langt har Malaysia avvist krav fra Nord-Korea om at liket må utleveres.

Malaysias ansvar

Ifølge en pressemelding fra Malaysias regjering var Nord-Koreas ambassadør Kang Chol innkalt på teppet hos utenriksdepartementet mandag morgen.

–Departementet understreket at siden dødsfallet fant sted på malaysisk jord under mystiske omstendigheter, er det malaysiske myndigheters ansvar å gjennomføre en etterforskning for å finne årsaken til dødsfallet, heter det i uttalelsen.

Oppsøkt av to kvinner

I alt fire personer er pågrepet etter dødsfallet, deriblant en 46 år gammel nordkoreansk mann og to unge kvinner med pass fra henholdsvis Vietnam og Indonesia.

Mandag publiserte japanske medier en video som angivelig viser angrepet på Kim Jong-nam. Bildene viser en mann i dress som blir oppsøkt av to kvinner som kommer fra hver sin side, og en av dem holder tilsynelatende noe foran ansiktet på mannen.