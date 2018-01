– Alle våre atombomber, hydrogenbomber og langtrekkende raketter er bare beregnet på USA, ikke på våre brødre, eller på Kina eller Russland, sa den nordkoreanske sjefforhandleren Ri Son Gwon i dag.

– Kan få negative følger

Han kom med uttalelsen under det 11 timer lange møtet som fant sted mellom de to delegasjonene fra Nord- og Sør-Korea på grensa mellom de to landene.

LANGE SAMTALER: Delegasjonene fra de to landene på Korea-halvøya møtes for første gang på to år. Foto: STRINGER / Reuters

– Dette er ikke en sak mellom Nord- og Sør-Korea, og det å ta opp temaet vil føre til negative følger. Det er fare for at det vi har oppnådd i dag ikke vil føre til noen ting, understreket den nordkoreanske sjefforhandleren.

I en uttalelse fra sørkoreanske myndigheter heter det at et bedre forhold mellom de to landene kan føre til samtaler om «en grunnleggende løsning» på atomspørsmålet en gang i fremtiden.

– Kim Jong-un har spilt presist

Nord-Koreas leder Kim Jong-un føler seg som en vinner, sier seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt til NRK. Foto: Christopher Olssøn

– Det er logikk i uttalelsen fra den nordkoreanske lederen når han sier at han ikke vil diskutere sitt atomvåpenprogram i samtalene med Sør-Korea, sier seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt til NRK.

Han mener at denne saken ikke hører hjemme i samtalene mellom de to landene på Korea-halvøya, og at USA sannsynligvis vil ha kontrollen over eventuelle samtaler om atomprogrammet.

– Kim Jong-un føler seg som en vinner nå, og synes nok at hans posisjon er sterkere enn før, sier Lodgaard.

Han mener at et uttrykk fra sjakk om «presist spill» passer godt på den nordkoreanske lederens handlinger nå.

Nord-Korea tilbyr deltakelse i OL i Sør-Korea neste måned, og nye samtaler om familiegjenforening.

– Kim Jong-un vet godt at tilbud om en utstrakt hånd overfor naoben i sør blir svært godt mottatt, påpeker NUPI-forskeren.

– Kan komme nye atomtester

FLERE BOMBER: Kim Jong-un inspiserer et av Nord-Koreas nye kjernefysiske våpen. Foto: AP

USA har gått med på at militærøvelser sammen med sørkoreanske styrker ikke skal holdes mens OL pågår.

Men det er all grunn til å tro at øvelsene blir gjenopptatt senere.

– Nord-Korea vil temmelig sikkert reagere på nye militærøvelser, og det kan komme nye atomtester, sier Lodgaard.

I sin nyttårstale sa Kim Jong-un at testperioden for atomvåpen er over, men at det skal produseres flere våpen.

Mange eksperter tviler på atomprogrammet har kommet så langt som nordkoreanerne hevder, og at det blir nødvendig med nye våpenprøver.