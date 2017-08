Nord-Korea varsler opprusting og truer med hevn

Et enstemmig FNs sikkerhetsråd vedtok lørdag å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea ytterligere, etter at landet har gjennomført flere prøveoppskytinger av langdistanseraketter i sommer.

Den nye resolusjonen forbyr all nordkoreansk eksport av kull, jern og bly, samt fisk og annen sjømat, og vil påføre landet minst én milliard dollar i tapte inntekter hvert år.

Truer USA

Nordkoreanske myndigheter gikk i dag til et hardt verbal mot USA, og lover at sanksjonene ikke vil tvinge landet til å ruste ned, snarere tvert imot.

– Vi skal sørge for at USA må betale tusen ganger så mye for alle sine hatske forbrytelser mot vårt lands folk, heter det i en uttalelse fra myndighetene.

Nord-Korea sier de vil komme med et snarlig mottiltak mot resolusjonen, og understreker at landets atomprogram aldri vil bli et forhandlingskort, men at de vil fortsette å ruste opp så lenge trusselen fra USA eksisterer.

Tror ikke på snarlig angrep

Utenriksministrene fra Sør-Korea og Nord-Korea møttes søndag før en middag mellom landene i Organisasjonen av sørøstasiatiske land (ASEAN).

Der ble et sørkoreansk initiativ om nye samtaler med fienden i nord kontant avvist.

Nord-Korea-ekspert Lim Eul Chul ved Kyungnam-universitetet i Sør-Korea sier uttalelsene fra nordkoreanerne viser hvor sinte de er over sanksjonene, men han tror ikke landet vil svare militært mot amerikanske mål.

– Nord-Korea vil sannsynligvis gjennomføre flere prøveoppskytninger og sin sjette atomprøvesprengning i løpet av de kommende månedene, sier Lim.

Lim tror ikke de økonomiske sanksjonene vil ramme landets våpenprogram.

– Regimet vil trolig skvise innbyggerne sine ytterlig for å finansiere atom- og rakettprogrammet, sier han.

Rakettskjold

Nord-Korea gjennomførte sin siste rakettoppskyting 29. juli i år.

Både det nordkoreanske regimet og våpeneksperter mener raketten kunne ha rammet flere amerikanske byer dersom banen var flatere.

På den amerikanske nasjonaldagen 4. juli, avfyrte landet en interkontinental rakett som fløy i 930 kilometer før den landet i Japanhavet.

USA og Sør-Korea har den siste tiden gjennomført tester av rakettskjoldet THAAD som skal beskytte verden dersom nordkoreanerne gjør alvor av trusselen.