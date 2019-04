Nord-Korea tester nye raketter

Det er KCNA, det statlige nyhetsbyrået i Nord-Korea, som har omtalt rakettesten. Det er foreløpig kommet få opplysninger om hva slags type rakett som ble testet eller når det skjedde.

Den amerikanske TV-kanalen CNN får opplyst fra det amerikanske

forsvaret at det i løpet av de siste dagene ikke er registrert rakettaktivitet fra Nord-Korea.

Likevel skaper opplysningene fra KCNA reaksjoner.

Flere analytikere i Sør-Korea antar de er riktige og at nordkoreanerne har testet et nyutviklet taktisk presisjonsvåpen.

Det skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Vil Kim Jong-un gå inn i en ny ordkrig med USAs president Donald Trump? Hvis det er slik nordkoreanerne hevder, og det viser seg at rakettesten har funnet sted, kan det bli resultatet. Foto: AP

– Kim forsøker å signalisere til Trump-administrasjonen at hans militære potensial vokser og at regimet er frustrerte over Washingtons manglende fleksibilitet i forhandlingene, sier Harry Kazianis.

Han er Korea-ekspert ved Center for The National Interest i Washington.

Torsdag ble det også kjent at nordkoreanerne har kommet med nye krav ved eventuelt nye samtaler med USA. Utenriksminister Mike Pompeo skal utelates fra fremtidige atomforhandlinger.

Nordkoreanerne gir Pompeo skylden for at samtalene ikke har gitt resultater.

Nyhetsbyrået Associated Press forteller at frykten brer seg i Sør-Korea etter rakettesten. Sørkoreanerne er bekymret for at krigsretorikken de opplevde for halvannet år siden vil ta til på nytt.

Ordkrigen skapte også bekymring i deler av USA, særlig på øya Guam. Nord-Korea var klare på at flybasen der ville bli deres første mål.

Anklages for gjenoppbygging

Etter prøveskytingen kom Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, med en uttalelse. Han hevder det nye våpenet vil forsterke kampevnen til landets militære styrker.

Onsdag inspiserte Kim en kampflyavdeling og var til stede under en militærøvelse. Den nordkoreanske lederen fikk også se luftvernbatterier som trente på å forsvare landets hovedstad Pyongyang mot flyangrep.

To nordkoreanske kampfly av typen MIG-29. Bildet er publisert av den nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Det skal være tatt under en øvelse 16. april som ble inspisert Kim Jong-un. Foto: KCNA KCNA / Reuters

Det er første gang på fem måneder det offentliggjøres bilder av at Kim har besøkt militære styrker.

Den sørkoreanske avisen The Korea Times har trykket bilder av Kim Jong-un under besøket.

De viser blant annet den nordkoreanske lederen i samtale med piloter. På bildene kan det også ses kampfly utstyrt med raketter.

Kunngjøringen om rakettesten kommer kort tid etter at flere, blant dem Sør-Korea, har hevdet at Nord-Korea den siste tiden har gjenoppbygget minst ett anlegg for oppskyting av satellitter og raketter.

Mislykkede forhandlinger

Donald Trump og Kim Jong-un møttes i februar i den vietnamesiske hovedstaden Hanoi. Samtalene mellom de to endte uten noen avtale.

Det er fortsatt uklart hvordan Nord-Koreas atomprogram skal avvikles eller når sanksjonen mot landet skal oppheves.

President Donald Trump i samtaler med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Bildet er tatt under toppmøtet den 28. februar i Hanoi. Foto: Evan Vucci / AP

Nå ser det ut til at frustrasjonen har ført til at det nordkoreanske regimet igjen vil vise frem sine våpen.

Regimets ledelse kan også ha et ønske om å vise styrke overfor sin egen befolkning. En prøveutskyting viser at Nord-Korea fortsatt har militær slagkraft.

Donald Trump har foreløpig ikke kommentert den siste utviklingen. I mars sa presidenten til CNBC at han var skuffet over økt militær aktivitet i Nord-Korea.