Nord-Korea takker nei til koronavaksiner

Få vet noe sikkert om hvordan det lukkede landet har blitt preget av koronapandemien det siste halvannet året.

Allerede i januar 2020, da viruset skjøt fart i nabolandet Kina, stengte nordkoreanerne grensen. Siden da har de ifølge WHO hevdet at det ikke er registrert et eneste smittetilfelle i landet.

Takket nei

Tirsdag denne uken opplyste Unicef overfor Wall Street Journal at Nord-Korea har takket nei til rundt 3 millioner doser med den kinesiske Sinovac-vaksinen. Vaksinen blir formidlet gjennom Covax-samarbeidet.

Ifølge Unicef skal helsemyndighetene ha begrunnet avslaget med den store internasjonale etterspørselen etter vaksiner. Dessuten pekte de på at andre land har problemer med store utbrudd.

Tilbake i juli avviste nordkoreanerne en forsyning med AstraZeneca. I utgangspunktet skulle Nord-Korea motta totalt 1,9 millioner doser, nok til å vaksinere drøyt 7 prosent av landets befolkning.

Det bor totalt 26 millioner mennesker i Nord-Korea.

Strenge tiltak

Til tross for angivelig ikke-eksisterende smitte i landet, har myndighetene operert med et omfattende tiltaksregime. Foruten stengte grenser inkluderer dette forbud mot innenlandsreiser og strenge karanteneregler.

I en tale til kommunistpartiet torsdag understreket leder Kim Jong-un at befolkningen må være forberedt på langvarige tiltak. Han sa også at grensene forblir stengt, til tross for den negative påvirkningen det har for økonomien og tilgangen på mat.

– Vær klar over at forebygging av epidemien er en oppgave av enorm betydning. Den kan ikke fravikes et øyeblikk, sa Kim ifølge landets statlige nyhetsbyrå.

Håp om Pfizer?

Enkelte eksperter antyder at Nord-Koreas avvisning av vaksineleveranser, bunner i at de ønsker bedre vaksiner.

Kinesiske Sinovac skal ifølge forskere ha så lite som 50,4 prosent effekt mot viruset. AstraZeneca har, også her til lands, ført til alvorlige bivirkninger i form av blodpropp, lave blodplater og blødninger.

Ifølge professor i internasjonale studier Leif-Eric Easly ved Ewha Womans-universitetet i Seoul vil regimet trolig vente til mer effektive vaksiner blir tilgjengelig og fordele dem strategisk.

– Kim-regimet vil trolig ha den sikreste og mest effektive vaksinen for landets elite, sier han.

Men å dele ut Pfizer-vaksinen vil kreve at landet får tilgang på superfrysere for frakt av vaksinen.

– Og ikke minst må de ha diskret samtaler med USA, sier Easly til nyhetsbyrået AP.

Han tror også det nordkoreanske regimet ikke ønsker å innordne seg etter kravene fra Covax om rapportering av hvordan vaksinene distribueres.

Unicef sier i en uttalelse til Reuters at de vil fortsette samarbeidet med nordkoreanske myndigheter i kampen mot pandemien.