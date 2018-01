Nord-Korea takker ja til samtaler med Sør-Korea

Myndighetene i nord aksepterte fredag invitasjonen til samtaler. De to landene skal blant annet diskutere Nord-Koreas mulige deltakelse i vinter-OL, som arrangeres i nabolandet i sør i februar.

Kunngjøringen kom få timer etter at USA og Sør-Korea besluttet å utsette en militærøvelse som var planlagt under OL.

– Klokken 10.16 fakset Nord-Korea en melding til oss, der de aksepterer vårt forslag om samtaler 9. januar, sier talsperson for det sørkoreanske gjenforeningsdepartementet, Baik Tae-hyun.

Den direkte kommunikasjonskanalen mellom Nord- og Sør-Korea er åpnet igjen. Foto: null / AP

Mer enn to år siden siste formelle møte

Møtet skal holdes i grensebyen Panmunjom, og vil bli den første formelle dialogen mellom nabolandene siden desember 2015.

Tirsdag foreslo Sør-Korea at de to landene skulle møtes til høynivåsamtaler 9. januar.

– Vi håper sør og nord kan sitte ansikt til ansikt og diskutere deltakelse for en nordkoreansk delegasjon i vinterlekene i Pyeongchang, samt andre temaer av gjensidig interesse for å styrke de koreanske båndene, sa Sør-Koreas gjenforeningsminister på en pressekonferanse tirsdag.

Forslaget kom etter at Nord-Koreas leder Kim Jong-un anla en mer forsonende tone enn vanlig i sin nyttårstale.

En sørkoreansk soldat på vakt ved grensen mellom Sør- og Nord-Korea i byen Panmunjom. Foto: Kim Hong-Ji / Reuters

Utsetter militærøvelse

Han ga blant annet uttrykk for håp om fredfylte olympiske leker i Sør-Korea i februar og antydet nettopp at Nord-Korea kan sende en delegasjon til lekene.

Onsdag gjenåpnet de to landene en direkte telefonlinje, noe anses som et mulig tegn på gryende diplomatisk tøvær mellom de to bitre fiendene.

Torsdag ble det klart at USA og Sør-Korea ikke kommer til å gjennomføre noen militærøvelse under vinter-OL i Pyeongchang i februar, slik planen var.

Myndighetene i Japan sier fredag at de vil gjøre det som er nødvendig for å holde oppe presset mot Nord-Korea, der kravet er at landet skal avslutte sitt atomvåpenprogram.