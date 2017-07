Nord-Korea skal ha skutt opp ny rakett

Det ballistiske missilet havnet i sjøen øst for Nord-Korea, sier det sørkoreanske forsvaret.

Raketten skal ha blitt skutt opp fra et sted i den vestlige delen av Nord-Korea. Det er ukjent hvor lang rekkevidde raketten hadde.

Nord-Korea har flere ganger tidligere prøveskutt raketter, noe som har vakt kraftige reaksjoner internasjonalt.

Regimet har lenge truet nabolandene og USA med atomangrep.

BAKGRUNN: Se NRKs Urix-sending om den spente situasjonen på Koreahalvøya her (programmet ble sendt 09.05.2017).

Fakta om Nord-Koreas rakettester i 2017 Ekspandér faktaboks Nord-Korea utvikler langtrekkende raketter og har i 2017 trappet opp frekvensen av testene sine, tross trusler og reaksjoner utenfra. * 12. februar: Nord-Koreas første prøveoppskyting av en Pukguksong-2 langtrekkende rakett. Raketten flyr om lag 500 kilometer og lander i havet mellom Nord-Korea og Japan. * 7. mars: Fem ballistiske raketter blir skutt ut over Japanhavet. En eksploderer rett etter avfyring, tre av dem lander i havområder kontrollert av Japan. * 22. mars: USA melder at et mellomdistanse ballistisk missil, trolig av typen Musudan, er skutt opp, men eksploderte sekunder etter på, nær Kalma. * 5. april: Nord-Korea avfyrer en mellomdistanserakett i retning Japan. Det ballistiske missilet flyr om lag 60 kilometer før det lander i havet. * 16. april: Et uidentifisert missil eksploderer i lufta nesten umiddelbart etter oppskyting. * 29. april: Et ballistisk missil testes samme dag som FN holder Nord-Korea-møte om den anspente situasjonen rundt landet. Ifølge kilder eksploderer missilet like etter oppskyting. * 14. mai: En rakett flyr cirka 70–80 mil og lander i Japanhavet. Det skjedde fire dager etter at Sør-Korea valgte liberale Moon Jae-in til ny president og samtidig som Kina arrangerte toppmøte om handel mellom Asia og Europa. * 22. mai: Ny test av Pukguksong-2 mellomdistanse ballistisk missil. Det flyr nesten 500 kilometer og havner i Japanhavet. * 29. mai: Dagen før USA skal teste system for rakettnedskyting, fyrer Nord-Korea av et ballistisk kortdistansemissil. Det flyr 450 kilometer og lander i Japans økonomiske sone. * 8. juni: Flere uidentifiserte missiler rapporteres avfyrt. De skal ha hatt en rekkevidde på 200 kilometer. * Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger, i 2006, 2009, 2013, og to i 2016. Det har ikke vært noen atomprøvesprengninger så langt i 2017. Kilde: NTB

– Har han ikke noe bedre å gjøre?

Forsvarsdepartementet i Japan bekrefter meldingen og opplyser at det er ventet at missilet faller i Japanhavet, innenfor Japans økonomiske sone. Raketten hadde en flytid på rundt 40 minutter.

Oppskytingen føyer seg inn i rekken av en serie prøveoppskytinger de siste månedene. Ikke lenge etter kom den første Twitter -meldingen fra president Donald Trump. Der lurer han blant annet på om Nord-Koreas leder Kim Jong-un ikke har noe annet å ta seg til.

«Vanskelig å tro at Sør-Korea og Japan vil finne seg i dette så mye lenger. Kanskje Kina vil legge bredsiden til mot Nord-Korea og få en slutt på dette pølsevevet en gang for alle!", lyder den amerikanske presidentens funderinger rundt nordkoreanernes missiltest.

TWITTER-DIPLOMAT: Donald Trump ga sin analyse av Nord Koreas foreløpig siste oppskyting kort tid etter på Twitter. Foto: Evan Vucci / AP

Timing

Oppskytingen kommer en dag etter at Kina advarte om at hvis spenningen i regionen øker, kan situasjonen komme ut av kontroll og få katastrofale følger.

Kinas FN-ambassadør Liu Jieyi håper å få støtte i FNs sikkerhetsråd for en løsning som kan lette spenningen på halvøya.

Lius kommentarer kommer etter at Kinas president Xi Jinping sa til president Donald Trump i en telefonsamtale tidligere mandag at relasjonen mellom Kina og USA er blitt påvirket av negative faktorer. Ytringen kom etter at Trump innførte sanksjoner mot en kinesisk bank som er beskyldt for å drive virksomhet med Nord-Korea.

Kinas president Xi her under statsbesøket til USA i april. Xi skal den gang ha overbevist Donald Trump om hvor komplisert Nord Korea-problemet er. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Militærøvelser

Trumps administrasjon har bedt Kina om hjelp til å få bukt med den kjernefysiske trusselen fra Nord-Korea, men i forrige uke sa den amerikanske presidenten at tiden for strategisk tålmodighet med det nordkoreanske regimet er over.

Liu sa også at Beijing vil presse på for å få USA og Sør-Korea til å slutte med sine militærøvelser på den koreanske halvøya i bytte mot at Nord-Korea avslutter sine kjernefysiske og ballistiske missilprogrammer.

Trump, Japans statsminister Shinzo Abe og Sør-Koreas president Moon Jae-in forventes å diskutere Nord-Korea på sidelinjen av kommende helgs G20-toppmøte i Hamburg.