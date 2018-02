Selv om Syria offisielt har skrinlagt sitt kjemiske våpenprogram, er det internasjonal mistanke om at deler av programmet fortsetter.

I starten av februar kom nyheten om at en gruppe FN-eksperter har funnet at det mellom 2012 til 2017 gikk over 40 skipslaster med utstyr fra Nord-Korea til forskningsinstituttet CERS i Syria, som har spilt en nøkkelrolle i utvikling av kjemiske våpen.

Varme – og syrebestandige fliser, rør og termometer skal være blant utstyret sendt fra Nord-Korea til Syria, skriver The New York Times og viser rapporten, som er utarbeidet for sanksjonskomiteen i FNs sikkerhetsråd.

Blant bevisene skal det være kvitteringer som viser handel mellom bedrifter i de to landene og kvitteringer på hvilke type varer som er sendt til Syria.

Syria skal ha betalt Nord-Korea via en rekke stråselskaper, gitt at Nord-Korea er ilagt strenge internasjonale sanksjoner.

Teknikere på plass

FN-rapporten er foreløpig ikke offentliggjort, men de amerikanske avisene The New York Times og Washington Post melder begge at de har sett den.

Der det at i 2016 besøkte nordkoreanske spesialister Syria samtidig som det ble levert en last med spesielle ventiler og termometre som brukes i kjemiske våpenprogram.

Et ikke-identifisert medlemsland har rapportert til FN-ekspertene at nordkoreanske teknikere fortsetter å jobbe ved institusjoner som jobber med kjemiske våpen og raketter i Barzei, Adra og Hama i Syria.

Syriske myndigheter har overfor FN-panelet benektet at teknikere fra Nord-Korea jobber for dem.

Flere eksperter som har lest rapporten har uttalt at innholdet i rapporten ikke beviser at noe samarbeid pågår mellom de to landene per i dag, men at den gir detaljerte beskrivelser av forsøk fra de to landene til å omgå FNs sanksjoner mot dem.

Kjemiske våpen?

Påstanden om våpensamarbeid mellom Nord-Korea og Syria kommer samtidig som det rapporteres at syriske regjeringsstyrker skal ha brukt klorgass under angrep på syriske opprørsstyrker og sivilbefolkningen, noe regjeringen avviser.

Tidligere i år opplyste diplomater og forskere at vitenskapelige undersøkelser beviser at Assad-regimet brukt kjemiske våpen mot egne landsmenn ved flere tilfeller i 2013. Under et angrep i Ghouta 21. august 2013 skal flere hundre sivile ha dødd etter å ha blitt forgiftet med nervegassen sarin.

Under den lange kampen om Aleppo skal kjemiske våpen også ha blitt tatt i bruk. Den syriske utenriksministeren har tidligere nektet for at landet bruker kjemiske våpen.

FN gransker nå hvorvidt Syria har brukt kjemiske våpen den siste tiden.

I et brev sendt fra diktatoren i Nord-Korea til Syria, uttrykker Kim Jong-un støtte til Syria. Der fordømmer han også det han kaller «USAs nylige invaderende handlinger mot landet deres».