Nord-Korea setter by i karantene

En avhopper fra Nord-Korea, som flyktet til Sør-Korea for flere år siden, kan offisielt bli den første bekreftede koronapasienten i Nord-Korea.

Vedkommende tok seg tilbake over grensen til Nord-Korea, på ulovlig vis 19, juli, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Da personen har vist symptomer på koronainfeksjon, ble det fredag satt i gang tiltak.

Tidligere har Pyongyang uttalt at det ikke finnes et eneste smittetilfelle i landet.

En påstand eksperter i utlandet er skeptiske til.

Møte om det onde viruset

Kim Jong-un kalte inn til et hastemøte som han omtalte som:

– «En kritisk situasjon hvor det onde viruset ser ut til å ha kommet inn i landet.»

Det er ikke kjent om personen har blitt testet. Men vedkommende skal ha symptomer i luftveiene og er satt i karantene. Det jobbes nå med smittesporing, ifølge Reuters.

– Det er et banebrytende øyeblikk at Nord-Korea innrømmer dette, sier professor ved Kyung Hee-universitetet, Choo Jae-Woo.

Han tror det skjer for å nå ut til verden for å få hjelp, da landet er økonomisk presset på grunn av internasjonale sanksjoner for atomprogrammet sitt.