Nord-Korea sender 22 utøvere til OL

IOC bekrefter tidlig lørdag ettermiddag at i tillegg til at Nord-Korea sender 22 utøvere til vinterlekene, så skal de to nabolandene gå sammen under felles flagg i åpningsseremonien 9. februar.

De to landene ble tidligere i januar enige om felles innmarsj på åpningsdagen. Bach sa lørdag at delegasjonene skal gå sammen bak flagget for et forent Korea, som skal bæres av en utøver fra hvert av landene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– I dag er en milepæl på en lang ferd. Vinter-OL i Pyeongchang åpner forhåpentligvis døra for en lysere framtid på Koreahalvøya, og inviterer verdenen til å delta i en feiring av håp, sa IOC-president Thomas Bach etter møtet med de to landenes utsendinger.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Flere grener

IOC-president Thomas Bach sammen med representanter for Nord- og Sør-Korea lørdag. Foto: Pierre Albouy / Reuters

Nord- og Sør-Korea og IOC møttes lørdag i Lausanne i Sveits for å bli enige om hvordan den nordkoreanske delegasjonen til mesterskapet skal se ut.

Nord-Koreas utvalgte skal delta i fem ulike grener, deriblant et felles kvinnelag i ishockey. I tillegg kommer kunstløp, kortbaneløp, alpint og langrenn.

Nord-Korea sender også 24 trenere og 21 «medierepresentanter» til OL, som varer fra 9. til 25. februar.

Kunstløperne Ryom Tae-Ok og Kim Ju-sik var de eneste nordkoreanske utøverne som var kvalifisert for vinterlekene. Foto: Michael Dalder / Reuters

En rekke beslutninger knyttet til Nord-Koreas OL-deltakelse var på agendaen for møtet i Lausanne. Blant annet måtte IOC godkjenne de nordkoreanske utøverne, ettersom de ikke var kvalifisert eller påmeldt i tide.

Kun to nordkoreanske utøvere, kunstløperne Ryom Tae-Ok og Kim Ju-sik, var kvalifisert for vinterlekene. De ble imidlertid ikke registrert i deltakerbasen før fristen utløp 30. oktober i fjor.

Langvarig konflikt

Samtaler om nordkoreansk OL-deltagelse startet da landets leder Kim Jong-un i sin nyttårstale sa at de vurderte å sende en delegasjon til lekene.

Sør-Korea foreslo så høynivåsamtaler med nord, noe som trolig bidro til at Nord-Koreas beslutning i starten av januar om å foreslå en gjenåpning av direktelinjen mellom landene.

OL har stått på agendaen i to møter mellom nabolandene i januar, de første siden desember 2015.