Nord-Korea om død amerikansk student: – Vi er det største offeret i saken

Nordkoreanske myndigheter uttaler seg for første gang etter dødsfallet til den amerikanske studenten Otto Warmbier, og omtaler seg selv som «det største offeret» i saken.

– Denne svertekampanjen som er iscenesatt i USA tvinger oss til å avgjøre at humanitarisme og godvilje mot fiende er tabu, sier en talsmann for myndighetene til det statlige nyhets- og propagandabyrået KCNA.

Les også:

Nekter skyld

22-åringen ble nylig sluppet fri fra nesten 18 måneders fangenskap i landet, og hadde da massive hjerneskader av ukjent opphav. Mandag døde han i hjembyen Cincinnati.

Nord-Korea nekter for at de har skylda.

– Våre myndigheter behandler alle kriminelle i henhold til nasjonale lover og internasjonale standarder. Warmbier var ikke et unntak, sier en talsmannen.

Der tordner vedkommende mot dem som «våger å påstå» at studenten ble mishandlet eller torturert.

Rettssaken mot Otto Warmbier var kort. Foto: Kim Kwang Hyon / AP

– De har ingen idé om hvor bra vi behandlet ham, sier talsmannen.

Hva landet mener med behandling «i henhold til nasjonale lover» er ikke klart, men det hersker bred konsensus om at regimet ikke etterlever «internasjonale standarder» innen straffeforfølgning eller fengselsvesen.

Tortur, sult og henrettelser

Systemet i er beryktet for vilkårlige og lange fengslinger, tortur, offentlige henrettelser og brutalt inhumane forhold for de innsatte, som ofte bures inne av politiske årsaker.

– Rundt 40 prosent av de innsatte dør av feilernæring. Hver tidligere innsatt bevitnet minst én offentlig henrettelse, skriver Amnesty i en 2011-rapport om de forferdelige forholdene i landets politiske fengsler.

Rapporten beskriver noen av sanksjonene som fanger risikerer å bli utsatt for. En av dem er å få tredd en plastpose over hodet for så bli senket ned i vann over lang tid.

Rundt 200.000 mennesker sitter fengslet under brutale forhold i det lukkede landet. Dette satellittbildet viser anlegget kalt Political Prison Camp 15. Foto: Digitalglobe / AFP

Rapporten forteller også om et barn som ble sperret inne i en celle som var for liten til at gutten verken kunne stå eller ligge.

– Vanlige former for tortur inkluderer søvndeprivasjon, slag med jernstenger og stokker, spark og tvang om å stå eller sitte i timer i strekk. Innsatte blir tvunget til å krysse armene bak på ryggen, hvor de får påmontert håndjern, blir hengt opp i lufta og slått med en klubbe, skrev Human Rights Watch i en annen rapport i 2013.

Store skader

Warmbier ble pågrepet og dømt til 15 års straffarbeid for angivelig ha tuklet med en propagandaplakat på hotellet. Det eneste «beviset» i den korte rettssaken var en kornete overvåkningsvideo og en tilståelse som kan ha vært framtvunget.

Etter nesten 18 måneder ble han sendt hjem, men hadde i løpet av denne tiden pådratt seg massive og irreversible hjerneskader.

Nesten 2000 sørgende møtte opp da Warmbier ble bisatt. Foto: John Sommers Ii / Reuters

Warmbier var i en vedvarende vegetativ tilstand. hvilket vil si at han bl.a. hadde åpne øyne og pustet selv, men ikke reagerte på for eksempel verbale kommandoer.

Ville ikke obdusere

Foreldrene hevder dødsfallet skyldes de «torturliknende» forholdene han levde under, mens Nord-Korea påstår at det var kombinasjonen av botulismeforgiftning og en sovepille som førte til skadene.

Amerikanske leger har bestrid dette og sier de ikke har funnet spor av botulismeforgiftning. Skadene kan være forenelige med langvarig oksygenmangel, og det er ikke funnet åpenbare spor av vold eller traumer, ifølge Washington Post.

Det er uklart om verdens noensinne får et klart svar på hva som skjedde med studenten. I forkant av gårsdagens bisettelse ble det kjent at familien ikke ønsket en full obduksjon av sønnen.