Hverken USA eller Nord-Korea er med blant Aseans ti medlemsland, men både USAs Rex Tillerson og Nord-Koreas Ri Yoong Ho er blant utenriksministrene som er til stede under møtet som startet i Filippinenes hovedstad Manila i dag.

Det er første gang siden Donald Trump overtok som president i januar i år at to så høytstående representanter for de to landene møtes, skriver CNN.

– Det er ikke planlagt noen samtaler mellom de ministrene, sa lederen for Asia-avdelingen i det amerikanske utenriksdepartementet, Susan Thornton, til Washington Post tidligere denne uken.

Hun sa at USA i stedet vil arbeide for å isolere den nordkoreanske utenriksministeren under møtet.

Også Norge er representert ved møtet i Manila, ved blant andre norsk ambassadør til ASEAN, Morten Høglund. Her er han sammen med Filippinenes utenriksminister Alan Peter Cayetano og hans kone Lani. Foto: Bullit Marquez / AP

I samme rom

Selv om Tillerson og Ri ikke skal ha noe offisielt møte, er det knyttet spenning til at de to skal være til stede under samme møte.

USAs tidligere viseassisterende utenriksminister Mike Fuchs mener at etter et halvår med stadig økende konfrontasjon mellom de to landene, er møtet i Manila en sjanse til å sende hverandre beskjeder uten mellommenn.

– Det blir interessant å se hvilke signaler som blir sendt mellom de to når de er i samme rom, sier Fuchs.

Selv om de to ministrene ikke skal møtes, er det uklart om det blir møter mellom de to landene på lavere nivåer.

Tillerson skal uansett ha en rekke møter på sidelinjen i Manila, blant annet med møter med sin russiske kollega Sergej Lavrov.

Også Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyung-wha er til stede i Manila. Her er hun ved ankomst på flyplass sammen med sin stab av (mannlige) medarbeidere. Foto: Aaron Favila / AP

Kan bli Nord-Sør-møte

Samtidig sender Sør-Korea signaler om at de er åpne for et møte med naboene i nord.

Sør-Koreas nye utenriksminister Kang Kyung-wha sier at dersom det faller seg naturlig, er hun åpen for å møte sin nordkoreanske motpart under møtet i Manila.

– Dersom en mulighet faller seg naturlig, så burde vi snakke, sa Kang da hun landet i Manila, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Avstemning i Sikkerhetsrådet

Et mulig møte mellom Tillerson og Ri kompliseres av at FNs sikkerhetsråd lørdag kveld skal stemme over et amerikansk forslag om å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea.

USA vil at FN skal forby Nord-Koreas eksport kull, jern, jernmalm, bly, blymalm og sjømat på grunn av Nord-Koreas utskyting av en interkontinental rakett 28. juli i år.

Dersom sanksjonene blir vedtatt og gjennomført, vil det ramme en tredel av Nord-Koreas årlige eksportinntketer på til sammen rundt 25 milliarder kroner.