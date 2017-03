Nord-Korea og Malaysia tar hverandres borgere som gisler 

Malaysia har i alt ettersøkt sju nordkoreanere, hvorav fire trolig har reist fra landet samme dag som drapet fant sted. Den diplomatiske konflikten mellom landene nådde nye høyder tirsdag, etter at det nordkoreanske utenriksdepartement nærmest tok malaysiere som gissel:

– Alle malaysiske statsborgere i Nord-Korea vil får midlertidig forbud mot å forlate landet til hendelsen som fant sted i Malaysia, er løst på skikkelig vis, erklærte de ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Noen timer etter svarte Malaysia og nekter inntil videre alle ansatte ved Nord-Koreas ambassade i Kuala Lumpur hjemreise.

«Hendelsen» Nord-Korea ønsker skal løses er drapet på Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, der malaysisk politi har slått fast at Kim Jong-nam ble drept med nervegiften VX. Drapsetterforskningen har utløst en isfront mellom landene, som tradisjonelt har hatt nær kontakt.

Gjemmer seg

BRØDRE: Nord-Koreas diktator Kim Jong-un (t.h.) antas å stå bak drapet på sin halvbror Kim Jong-nam 13. februar i år. Foto: Shizuo Kambayashi Wong Maye-e / AP

Ifølge KCNA ble Malaysias ambassade i Pyongyang tirsdag informert om at det midlertidige utreiseforbudet er innført for å sørge for sikkerheten til Nord-Koreas diplomater og statsborgere i Malaysia. Nord-Korea sier de håper saken rundt drapet blir håndtert rask og rettferdig, slik at landene kan gjenoppta sin bilaterale kontakt.

Det er 11 malaysiere i Nord-Korea, inkludert tre ambassadeansatte, to FN-ansatte og seks familiemedlemmer.

Beskjeden om det som minner om en gisseltaking fra Nord-Koreas side kom rett etter en uttalelse fra den nasjonale politisjefen i Malaysia om at Nord-Korea ikke samarbeider i drapsetterforskningen. To nordkoreanske statsborgere som er ettersøkt i saken skjuler seg etter sigende på den nordkoreanske ambassaden i Kuala Lumpur.

– Hvor mye lenger har de tenkt å gjemme seg på ambassaden? Det er et spørsmål om tid før de kommer ut, sa Khalid Abu Bakar tirsdag ifølge Reuters.

Utvisninger

Etter drapet på Kim Jong-nam ble to kvinner pågrepet, anklaget for å ha drept ham med nervegassen. Ifølge Sør-Korea sto Nord-Korea bak attentatet, en påstand som provoserte nordkoreanerne enormt og som blant annet Nord-Koreas ambassadør Kang Chol kritiserte. Lørdag ble han erklært uønsket i Malaysia etter at han ikke beklaget sin kritikk mot etterforskningen.

Da han reiste fra landet sa han til pressen at obduksjonen av Kim ble gjort uten samtykke fra Nord-Korea, og at den skjedde uten nærvær av nordkoreanske representanter.

Nord-Korea har for øvrig også formelt utvist Malaysias ambassadør til landet, men han var allerede hjemkalt som følge av bråket.