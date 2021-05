Nord-Korea hevder barn har meldt seg frivillig til å jobbe i gruver og på gårder

Det statlig nyhetsbyrået KCNA rapporterer at flere hundre foreldreløse har meldt seg, blant annet til å jobbe i landets kullgruver. Det sies ikke noe om hvor gamle de, men meldes at de er ferdige med ungdomsskolen. Flere ser ut til å være i tenårene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Får ros for mot og klokskap

Minst 700 unge reiser frivillig til nytt arbeid, ifølge Nord-Koreas offisielle nyhetsbyrå. De blir rost både for sitt mot og sin klokskap.

– Dette skjer blant lojaliteten og revolusjonsånden som vokser sterkt blant de unge i Folkerepublikken Korea, heter det.

For noen dager siden skal det ha blitt arrangert seremonier der elever ved to skoler for foreldreløse barn ble hyllet og gratulert. Offisielle aviser trykket bilder av barn og ungdommer med blomsterlenker rundt halsen, på vei ut til gruvene eller åkrene for å jobbe.

En risbonde i Pyongyang-distriktet. Nord-Korea klarer ikke produsere nok mat til folket. Nå skal bønder få hjelp av barn og unge. Foto: Jon Chol Jin / AP

– Fullstendig utilgivelig

Menneskerettighetsgrupper har lenge kritisert Nord-Korea for å tvinge barn ut i arbeid, noe myndighetene sier ikke stemmer. BBC har intervjuet avhoppere som har fortalt at de har vært satt i slikt arbeid. De har fortalt om lange arbeidsdager under elendige og farlige forhold, og der de har fått svært lite å spise.

– At myndighetene bruker tvangsarbeid er ille nok, men når de utnytter barn til det, er det fullstendig utilgivelig, sier leder Phil Robertson i Human Rigths Watch.

I slutten av mars ble de siste bistandsarbeiderne kastet ut av Nord-Korea. Siden august 2020 har heller ingen organisasjoner fått levere nødhjelp. På grunn av pandemien har landet stengt sine grenser og er nå nesten fullstendig isolert.

Allerede i 2019 konkluderte eksperter fra FN med at 43 prosent av befolkningen i enkelte deler av landet var feilernærte. Ett av fem barn var underutviklet fordi de ikke fikk nok mat.