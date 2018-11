Nord-Korea hevder å ha utviklet og testet nytt våpen

KCNA spesifiserer ikke i sin melding hva slags våpen det er snakk om, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Landets leder Kim Jong-un skal ifølge meldingen ha inspisert våpenet og var tilskuer da våpenet ble testet fredag. Testen «var vellykket», ifølge KCNA.

– Det toppmoderne våpenet, som lenge har vært under utvikling under vårt partis dynamiske lederskap, har som formål å beskytte vårt territorium og betydelig forbedre kampstyrken i hæren vår, heter det i meldingen, skriver Yonhap.

– Nye missiler

Statslederens våpeninspeksjon er den første kjente siden han overvar testen av et Hwasong-15-missil i november i fjor, ifølge Yonhap.

I juli sa amerikanske etterretningskilder til Washington Post at de tror Nord-Korea er i ferd med å utvikle nye missiler.

Det er ikke kjent hvor fredagens missiltest ble gjennomført, annet enn at det skal ha blitt gjort ved «et nasjonalt forsvarsinstitutt».

Satelittbilder viser det som kan være en av 13 nylig oppdagede, hemmelige missilbaser i Nord-Korea. Foto: Handout . / Reuters

– Avslørt av satellittbilder

Washington Posts kilder uttalte også den gang at de tror Nord-Korea utviklet minst ett interkontinentalt missil av typen Hwasong-15 ved et anlegg i Sanumdong i utkanten av hovedstaden Pyongyang.

Det var ved dette anlegget Nord-Koreas første interkontinentale missil med en rekkevidde til å nå USA ble produsert, det ene av dem en Hwasong-15.

Amerikansk etterretning mener at satellittbilder fra Sanumdong kan tyde på at ett eller to missiler av samme type nå er i produksjon.