Ifølge avisa ble Kim Hyok-chol skutt sammen med fire andre embetsmenn fra Nord-Koreas utenriksdepartement, anklaget for å ha spionert for USA

Kim Hyok-chol, planla toppmøtet i Vietnam sammen med blant andre USAs spesialutsending til Nord-Korea, Stephen Biegun. USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un møttes der i februar, men uten å bli enige om noen avtale om atomnedrustning.

Kim Hyok-chol, og de andre tjenestemennene, skal ha blitt henrettet en måned senere på Mirim flyplass utenfor hovedstaden Pyongyang, ifølge den sørkoreanske avisa Chosun Ilbo.

Ifølge avisas anonyme kilder i Nord-Korea, var det landets leder, Kim Jong-un, som selv ga ordrer om henrettelser og utrenskninger. Han skal ha straffet flere andre rådgivere som var involvert i toppmøtet.

Ikke noe av dette er omtalt i nordkoreanske medier, men i den offisielle avisa, Rodong Sinmun, var det torsdag en kommenar som advarte mot «antirevolusjonær handlinger» av tjenestemenn som «later som de arbeider for den suverene leder når han er til stede, men som i hemmelighet går med andre drømmer, bak hans rygg».

Toppleder sendt til arbeidsleir

Her sitter de sammen på Metropole hotell i Hanoi under toppmøtet. Nå er Kim Yong-chol (th) sendt til en arbeidsleir, etter ordre fra Kim Jong-un (tv). Foto: Leah Millis / Reuters

Kim Jong-uns høyre hånd, Kim Yong-chol, skal ha havnet i arbeidsleir. Han hadde mye kontakt med USAs utenriksminister, Mike Pompeo i forbindelse med toppmøtet.

Kim Yong-chol var også nestleder i Nord-Koreas kommunistparti, men var ikke å se da Nord-Koreas leder møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva i forrige måned. .

Rådgiveren Kim Song Hye er ifølge anonyme kilder i Nord-Korea sendt til omskoleringsleir etter det mislykkede toppmøtet mellom Kim og Trump. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

En annen rådgiver, Kim Song-hye, og tolken under toppmøtet, Shin Hye-yong, skal ha blitt sendt til omskoleringsleir og fengsel.

Etter toppmøtet i februar skal søsteren til Nord-Koreas leder, Kim Yo-jong, ha blitt bedt om å ligge lavt etter å ha fått en skarp irettesettelse av sin bror.

Hun bisto Kim Jong Un under toppmøtet, men nå sier en anonym kilde i Sør-Koreas regjeringsapparat til avisa Chosun Ilbo at hun ikke har opptrådt offentlig etter møtet i Vietnam. Etter toppmøtet har kommentatorer sagt at Kims rådgivere ikke forberedte Nord-Koreas leder godt nok på at møtet kunne bryte sammen.

Kim Yo Jong, hadde en sentral rolle under toppmøtet i Vietnam. Her er hun avbildet under velkomstseremonien. Etter møtet har ikke søsteren til Nord-Koreas leder opptrådt offentlig. Foto: POOL / Reuters

Henrettet flere

Siden han kom til makten for sju år siden, har Kim Jong-un gjennomført flere utrenskninger blant rådgivere og ledere i Nord-Korea.

Ett av de mest kjente tilfellene er drapet på Kim Jong-uns halvbror, Kim Jong-nam, på en flyplass i Malaysia i 2017. Det er allment antatt at Nord-Korea stod bak drapet.

Det vakte også oppsikt at, Jang Song-thaek, Kims onkel, ble henrettet på Mirim flyplass i 2013 anklaget for korrupsjon og for å ha planlaget et kupp mot Kim. Også Jangs nære slektninger skal ha blitt henrettet.

– Henrettet hele onkelens familie

Det er likevel verd å merke seg at medier i Sør-Korea ikke alltid har rapportert korrekt fra det lukkede nabolandet. I 2016 ble det feilaktig oppgitt at landets høyeste militære leder, Ri Yong-gil, var henrettet, men så viste det seg senere at han var i live og hadde flere ledende posisjoner.