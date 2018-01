Nord-Korea deltar i Sør-Koreas OL

Det kom fram under Nord- og Sør-Koreas samtaler natt til tirsdag, i det første møtet mellom de to landene på to år. Møtet ble holdt i Panmunjom, i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea.

Den sørkoreanske gjenforeningsministeren Cho Myoung-gyon og leder for den nordkoreanske delegasjonen Ri Son Gwon møtte pressen før møtet. Foto: - / AFP

Det var Nord-Koreas leder Kim Jong-un som i sin nyttårstale først uttrykte ønsker om å sende delegater til OL. Deretter svarte sørkoreanske myndigheter med å invitere til høynivåsamtaler.

Ifølge CNN følger de to landenes ledere møtet direkte via en lyd- eller bildeforbindelse, og de har hver sin såkalte «hotline» (en direkte telefonlinje) til møterommet, dersom de skulle ønske å gi instruksjoner til sine utsendte.

Åpner for sanksjons-lettelser

Sør-Korea har forbudt flere nordkoreanske tjenestemenn å komme inn i landet som svar på Pyongyangs kjernekraft- og missilforsøk.

Tirsdag sier myndighetene at de vil vurdere en midlertidig oppheving av sanksjonene mot Nord-Korea hvis det blir nødvendig for å legge til rette for besøket av nordkoreanere.

– Hvis Seoul må gå til det skrittet for å hjelpe nordkoreerne å få besøkt OL, vil vi vurdere dette sammen med FNs sikkerhetsråd og andre relevante land, sa utenriksminister talsmann Roh Kyu-deok.

TIL OL: Nordkoreas IOC-medlem Chang Ung (til venstre), folk fra International Taekwondo Federation og landets taekwondo-lag ved ankomst i Seoul, Sør-Korea, i juni 2017. Laget ankom da Sør-Korea for sin første oppvisning i Sør-Korea på 10 år. Nå skal de mest sannsynlig tilbake til OL. Foto: Lee Jin-man / AP

Ønsker å marsjere sammen

Sør-Korea foreslo under at idrettsutøvere fra de to nasjonene skal marsjere sammen under lekenes åpningsseremoni og foreslo også at de skulle ha andre fellesaktiviteter under OL, fortalte Sørkoreas gjenforeningsminister Chun Hae-sung.

Nord-Korea foreslo å sende en delegasjon med høytstående tjenestemenn, idrettsutøvere, supportere, kunstutøvere, observatører, journalister og et lag med taekwondoutøvere til lekene, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Om Nord-Koreas leder Kim Jong-un kommer til å delta er ikke kommet fram så langt.

Ba om familiegjenforening

Chun Hae-sung, sa også til pressen at de under møtet ba om at de to landene arrangerer familiegjenforeninger samtidig som OL går av stabelen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Flere millioner mennesker ble separert fra hverandre i løpet av krigen på Korea-halvøya mellom 1950 og 1953. De fleste har aldri fått se igjen familiemedlemmene på den andre siden av grensen som skiller de to koreanske statene. Dette er svært sensitivt for begge landene, og Sør-Korea har hele tiden presset på for at flere gjenforeninger skal finne sted.