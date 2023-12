Nord-Gazas siste sykehus ute av spill – frykter lignende tilstander i sør

– Menn over 16 år, deriblant seks av Leger Uten Grensers ansatte, ble dratt ut av sykehuset, avkledd, bundet og avhørt. Etter avhørene ble de fleste av dem sendt tilbake inn og fikk beskjed om å ikke bevege seg, heter det i en uttalelse fra Leger uten grenser tirsdag kveld.

I uttalelsen bekrefter de at Al Awda-sykehuset nord på Gaza hadde blitt inntatt av israelske styrker 17. desember. Dette skal være det siste delvis fungerende sykehuset nord på Gaza.

Dermed kan det tyde på at det ikke er flere delvis fungerende sykehus for befolkningen nord i området. Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser til NRK at det er fire sykehus igjen med minimal drift. Al Awda er blant disse.

Nå slår organisasjonen fast at det ikke er flere fungerende sykehus nord på Gaza.

Ifølge WHO seneste tall er det kun åtte fungerende sykehus igjen på Gaza. Årsakene er både kamphandlinger, angrep og mangel på drivstoff og utstyr.

Kamal Adwan-sykehuset nord på Gaza skal ha blitt inntatt av israelske styrker 16. desember. IDF har bekreftet at de utførte en «operasjon» på sykehuset. Foto: STAFF / Reuters

I helgen ble det rapportert om angrep mot flere sykehus nord på Gaza. I WHOs database er det nylig registrert ett angrep mot helsevesenet lørdag, fire søndag og to mandag.

Tre personer ble drept i angrepet registrert lørdag. Lørdag bekreftet Det israelske forsvaret (IDF) at de var ferdig med en «operasjon» på og ved Kamal Adwan-sykehuset nord på Gaza. Ifølge en uttalelse fra WHO-sjefen ble åtte pasienter drept i «ødeleggelsen av Kamal Adwan-sykehuset».

Søndag er det registrert tre angrep som resulterte i et dødsfall, to skadde og 21 pasienter som ble bortført eller arrestert. Det er på søndag Leger uten grenser rapporterer at israelske styrker inntok Al Awda-sykehuset. Både Leger uten grenser og helsemyndighetene i Gaza har også bekreftet overfor NRK at et sykehus sør på Gaza også ble beskutt.

Mandag ble 26 helsepersonell og sju pasienter arrestert eller bortført i angrepene, ifølge WHOs tall. Da skal også Shifa-sykehuset, hvor titusenvis har søkt tilflukt, blitt angrepet. 28 personer døde i angrepet, ifølge helsemyndighetene på Gaza.

Nesten 500 angrep mot helsevesenet

NRK har gjennomgått WHOs database for angrep mot helsevesenet i okkupert palestinsk territorium siden krigen på Gaza brøt ut 7. oktober.

Gjennomgangen viser at WHO så langt har registrert 497 angrep mot helsevesenet i områdene.

149 av angrepene inkluderer tunge våpen, som bomber, missiler og tanks. 126 av angrepene inkluderer våpen en person kan operere, som pistol og kniv. Ifølge organisasjonen er 200 leger drept så langt under krigen.

Om grafen Ekspander/minimer faktaboks Flere typer vold er samregistrert som en del av samme hendelse i WHOs database. NRK har skilt på de ulike kategoriene for vold som WHO benytter. Selv om over 700 angrep vises i grafen over, er flere en del av samme angrep. Det reelle tallet på angrep fra 7. oktober til 18. desember er 497. I WHO-databasen spesifiseres det ikke hvor angrepet har funnet sted, eller hvem som står bak.

Særlig helsevesenet nord på Gaza har vært hardt rammet. I november ble sykehus som Shifa, en gang Gazas største og viktigste sykehus, inntatt av israelske styrker.

Israel har begrunnet flere angrep mot sykehus med at de mener Hamas har hatt kommandosenter der. Dette har sykehusansatte ved en rekke sykehus, og Hamas, avvist.

Igjen på sykehuset WHO nå beskriver som «et blodbad», er en håndfull leger og sykepleiere, og titusenvis av flyktninger.

Etter angrepene som satte de siste sykehusene nord på Gaza ut av spill, er det hit pasienter er evakuert til, ifølge visehelseminister Yousef Abu al-Rish.

Yousef Abu al-Rish er visehelseminister på Gaza. Foto: ZUMA Press

– Shifa er ikke i bruk, men det er dessverre ingen andre steder folk kan dra. Etter den tvungne evakueringen av Kamal Adwan og etter at de arresterte ansatte der, var det ikke trygt der. De kunne ikke dra andre steder enn Shifa med pasientene, sier al-Rish i en lydmelding til NRK.

Ifølge al-Rish er flere av sykehusdirektørene på sykehus i Nord-Gaza arrestert. Han vet ikke hva som har skjedd med dem.

Et barn ble drept i dette rommet på fødeavdelingen på Nasser-sykehuset, sør på Gaza. Foto: STRINGER / AFP

Frykter lignende tilstander sør på Gaza

Da sykehusene nord på Gaza i november ble inntatt og beordret evakuert, var det blant annet Nasser-sykehuset i Khan Younis, sør på Gaza, pasientene ble flyttet til.

Nå frykter imidlertid al-Rish at dette sykehuset skal lide samme skjebne som sykehusene lenger nord.

Søndag kveld ble en jente på 13 år drept og to barn skadd da sykehuset ble beskutt.

– De begynte med å angripe fødeavdelingen og barneavdelingen på Shifa. Nå angriper de samme avdelinger på Nasser. De kommer nærmere og nærmere.

– Denne gangen er det ingen steder å evakuere pasientene. Det er ingen andre steder som kan legge dem inn, sier han.

Leger uten grenser har begrenset sin tilstedeværelse på sykehuset, og avsluttet arbeidet på tre helsesentre sør på Gaza. De beskriver situasjonen som prekær også her:

– Leger tråkker bokstavelig talt over barnelik for å behandle andre barn som likevel kommer til å dø, sier Chris Hook, medisinsk ansvarlig for Leger Uten Grensers team på sykehuset, i en uttalelse NRK har fått av organisasjonen.

Også de mener det som har skjedd med helsevesenet nord på Gaza, kan skje lenger sør.

– Det som pågår i Sør-Gaza følger samme mønster som i nord: Israelske styrker benytter den brente jords taktikk og etterlater ingen trygge steder for befolkningen, heter det i uttalelsen.

Mener Hamas bruker sykehusene

Angrep på helsevesenet i konflikt er et brudd på Genèvekonvensjonen, med mindre helseinstitusjonene blir brukt på en måte som gir et effektivt bidrag til krigen.

I en uttalelse til NRK på WhatsApp skriver IDF at det er «veldokumentert at Hamas bruker sykehus og helsesenter i terroristaktiviteter».

IDF skriver at Hamas både angriper fra sykehus, oppbevarer våpen på sykehus og har «militære nettverk i og under sykehus».

– Slik illegal militær aktivitet kan føre til at sykehus mister sin beskyttelse mot angrep. Vi fortsetter å be det internasjonale samfunnet om å oppfordre Hamas til å stanse sin bruk av sykehus som skjold for sine terroraktiviteter, skriver IDF videre.

IDF har gjennom krigen publisert dokumentasjon de mener beviser at Hamas benytter sykehus på Gaza. NRK har fått oversendt denne dokumentasjonen, men kan ikke verifisere den.

Videre skriver de at de har arrestert og avhørt helsepersonell dersom de mistenker at de er involvert i aktivitetene til Hamas.

– Individer vi finner at ikke har vært del av terroristaktivitet, blir sluppet etter avhør. IDF er ikke interessert i helsepersonell på grunn av deres rolle som helsepersonell, men på grunn av deres potensielle rolle i Hamas, skriver IDF.