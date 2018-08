Nonner pågrepet etter overgrepsanklager

Skotsk politi opplyser at totalt elleve kvinner og én mann, i alderen 62 til 85 år, er pågrepet, ifølge BBC.

Flere av dem skal være nonner.

Anklagene går ut på at de pågrepne skal være koblet til overgrep mot barn ved barnehjemmet Smyllum Park i Lanarkshire, Skottland, i perioden 1964 til 1981.

Det er det samme barnehjemmet hvor Theresa Tolmie McGrane – som nå er bosatt i Fredrikstad – vokste opp.

Les hennes sterke historie: – Jeg ble slått, tvunget til å spise oppkast og utsatt for seksuelle overgrep

Historier om vold og overgrep

Tolmie-McGrane er blant en rekke tidligere barnehjemsbarn som har stått frem og fortalt rystende historier om vold og overgrep, angivelig begått av nonner ved hjemmet i Skottland.

I desember i fjor vitnet den nå 55 år gamle kvinnen i høringen mot Daughters of Charity, nonnene som drev barnehjemmet.

Og forrige uke fikk hun beskjeden: To av nonnene og én lekperson som hun vitnet mot, er arrestert for punkt 12 i Children and Young Persons (Scotland) Act fra 1937.

– Anklagene omfatter manglende rapportering av misbruk, samt fysisk og psykisk misbruk. Alle de tingene er de siktet for på grunn av meg.

Anslagsvis 11.600 barn skal ha bodd på barnehjemmet i perioden det var i drift. Nå har over 100 av dem stått frem med sjokkerende historier om overgrep, angivelig utført av nonner som jobbet på hjemmet.

Blandede følelser

– Er du glad for at de er pågrepet?

– En del av meg er glad, fordi det nå er veldig mange som blir trodd på av politiet, som er eksperter i kryssforhør.

Likevel sier Tolmie-McGrane at hun har blandede følelser når det gjelder arrestasjonen.

– Det at det sitter hellige kvinner i dressen sin på glattcelle, er litt vanskelig for en katolsk jente å tenke på, for å være helt ærlig.

– På en annen side er det ikke bare meg, men over 100 personer som har kommet med forklaringer for politiet, og da føles det ikke som om hele ansvaret hviler på mine skuldre.

NRK møtte torsdag Theresa Tolmie-McGrane i Fredrikstad, rett etter kunngjøringen av nyheten om at nonnene hun har vitnet mot er arrestert. Foto: Paal Wergeland / NRK

Hevder de tar avstand

Kommunikasjonsbyrået Hello Launch, som bistår Daugthers of Charity, har tidligere ikke ønsket å kommentere de spesifikke anklagene.

Samtidig har de uttrykt at de tar avstand fra innholdet i påstandene som har kommet frem.

De skrev følgende i en generell kommentar til NRK i desember i fjor:

«Som vi tidligere har uttalt, er Daughters of Charity helt imot enhver form for overgrep, og derfor ønsker vi å beklage til alle som har vært utsatt for overgrep, uansett hvilken form, mens de oppholdt seg på våre fasiliteter».