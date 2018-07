Nonner anklager katolske prester for seksuelle overgrep

Ifølge en undersøkelse fra nyhetsbyrået Associated Press, har nonner i Europa, Afrika, Sør-Amerika og Asia blitt utsatt for seksuelle overgrep.

I etterkant av #MeToo-bølgen har flere nonner stått frem med historier om seksuelle overgrep i den katolske kirken.

Én av kvinnene, som ønsker å være anonym, forteller til nyhetsbyrået at hun ble utsatt for overgrep av en italiensk prest i Vatikanet. Det skal ha skjedd mens hun var i ferd med å avgi et skriftemål.

– Det skadet meg innvendig. Jeg lot som at det ikke skjedde, sier hun til AP.

Kvinnen er blant en håndfull nonner som har valgt å fortelle. Historiene kommer samtidig med at den katolske kirken må stå til ansvar for grove anklager om seksuelle overgrep mot barn.

Lørdag trakk kardinal i Washington D.C., Theodore McCarrick, seg fra alle verv. Han er anklaget for seksuelle overgrep mot en tenåring, og for å ha tvunget unge gutter til å overnatte sammen med han, skriver Reuters.

TRAKK SEG: Pave Frans aksepterte lørdag at kardinal Theodore McCarrick trekker seg fra alle verv etter flere anklager om seksuelle overgrep. Foto: Robert Franklin / AP

Var kjent med overgrep

Mørketallene er store fordi mange ofre frykter at de ikke blir trodd.

Flere kirkeledere er lite villige til å erkjenne at prester og biskoper står bak overgrep.

Denne uken stod seks nonner frem på chilensk TV og fortalte om hvordan de har blitt seksuelt misbrukt av prester og andre nonner.

Ifølge kvinnene skal deres overordnede ha latt være å handle, til tross for at de var kjent med overgrepene.

Karlijn Demasure er ekspert på seksuelle overgrep i den katolske kirken, og sier til AP at hun synes det er trist at informasjonen ikke har kommet frem tidligere.

– Jeg håper at det nå vil bli tatt grep for å ta vare på ofrene og få en slutt på denne typen overgrep, sier Demasure.

ANKLAGER: Pave Frans og den katolske kirken er under strekt press etter at flere prester og biskoper er anklaget for seksuelle overgrep. Bildet er tatt under et møte i Vatikanet 19. juli. Foto: Vatican Media / Reuters

Gjerningsmenn går ofte fri

Overgrep mot nonner er ikke ukjent for Vatikanet. Allerede på 90-tallet avdekket en stor rapport omfattende overgrep i Afrika.

Ifølge rapporten ble nonner ansett som «trygge» seksualpartnere for prester som fryktet hivsmitte fra prostituerte eller andre kvinner.

Vatikanet har frem til i dag ikke kommentert rapporten.

Innenfor den katolske kirken er det opp til lokale kirkeledere å straffe prester som begår seksuelle overgrep, ifølge en talsperson for Vatikanet.

Vedkommende, som ønsker å være anonym, sier at det er vanlig at denne typen handlinger ikke får konsekvenser for de anklagede.

Han påpeker at voksne fortjener å bli tatt på alvor på lik linje med barn som har blitt seksuelt misbrukt.

– Kvinnene må oppfordres til å stå frem. I tillegg må biskoper oppfordres til å ta dem på alvor, og sørge for at prester blir ansvarliggjort dersom de er skyldige i overgrep.