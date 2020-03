Joe Biden påførte Bernie Sanders en nesestyver som knuste håpet hans om å komme tilbake i en god posisjon i nominasjonskampen, skriver CNN.

CNN viser til de fire svært klare seirene til den tidligere visepresidenten natt til onsdag norsk tid. Da vant Biden soleklart i delstatener Michigan, Mississippi, Missouri og Idaho.

Joe Biden ble gratulert av kona Jill etter de mange seirene i nominasjonsvalgene tirsdag. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

CNN skriver at måten Biden vant på har knust Bernie Sanders narrativ om at hans styrke er å vinne stemmene til arbeiderklassen og de unge.

Mange i og utenfor Det demokratiske partiet trodde at Bernie Sanders i løpet av onsdagen ville innrømme nederlag og kunngjøre at han støtter Joe Bidens kandidatur.

Men det motsatte skjedde. Bernie Sanders vil ikke kaste inn håndkleet etter tapene i flere delstater tirsdag, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Kommende søndag stiller jeg i den første en-mot-en-debatten, sa Sanders.

– Det amerikanske folk vil se hvem av oss som har de beste svarene til å nå målet om å slå Donald Trump, fortsatte Sanders.

Joe Biden (til venstre) har vunnet klart i de siste nominasjonsvalgene, men Bernie Sanders (til høyre) har ikke planer om å trekke seg. Foto: Robyn Beck / AFP

Bernie Sanders viser til at det er de unge som er USAs framtid.'

– I dag sier jeg til etablissementet i Det demokratiske partiet; for å seire må vi vinne de unge over på vår side og vi må snakke om saker som de unge er opptatt av, sier Sanders.

Politisk taktikkeri

Flere kommentatorer i amerikanskemedierapplerer til Bernie Sanders om å innrømme nederlag og støtte Joe Biden. Flere av dem gir uttrykk for dette synet i dagens nettutgave i CNN.

Andre mener det er taktiske grunner til at Sanders ikke kaster inn håndkleet.

Ved å fortsette å trekke nominasjonskampen mot Joe Biden ut i tid, kan Sanders oppnå mer støtte for sine kampsaker innad i Det demokratiske partiet. Blant slike saker er helseforsikring for alle og statlig finansiert skolegang.

– Vår kampanje har vunnet den ideologiske debatten, men vi har tapt debatten om valgbarhet, sier Sanders ifølge Reuters.

Bitter pille

For Sanders var nederlaget i Michigan en bitter pille og et tungt slag mot håpet om å bli Demokratenes presidentkandidat, skriver NTB.

Sanders satset de siste dagene alt på Michigan. En seier der ville vist at han hadde evnen til å hente stemmer fra andre grupper enn ungdommer, som jevnt over har støttet opp om ham.

Tapet var spesielt bittert siden det var den overraskende seieren over Hillary Clinton i Michigan i 2016 som for alvor gjorde kandidaturet hans en trussel for Clinton.

Øker ledelsen

Med disse seirene har Biden økt sin ledelse i antall delegater til Demokratenes landsmøte til sommeren, en ledelse som kan bli svært vanskelig for Sanders å ta igjen.

Den tidligere visepresidenten Joe Biden vant fire av seks delstater i det som ble kalt mini-supertirsdag. Han ligger best an til å bli Demokratenes presidentkandidat, men Bernie Sanders har ikke gitt opp kampen. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Onsdag morgen hadde Biden sikret seg støtte fra 823 delegater, mens Sanders hadde 663. For å vinne første runde av avstemningen på Demokratenes landsmøte i Milwaukee i juli, trengs det støtte fra minst 1.991 av de 3.979 delegatene.

Strakte ut en hånd

Biden strakte ut en hånd til Sanders etter at seieren på lille-supertirsdag var i boks.

– Jeg vil takke Bernie Sanders og hans tilhengere for deres utrettelige energi og lidenskap. Vi har samme mål, og sammen skal vi slå Donald Trump og samle denne nasjonen igjen, sa han til jublende tilhengere i Philadelphia i Pennsylvania, der det er nominasjonsvalg neste uke.

Tirsdagens valg var første gang kampen om nominasjonen i praksis var mellom to kandidater.

Ett skritt nærmere Det hvite hus? Joe og Jill Biden. Den tidligere visepresidenten ligger best an til å utfordre den sittende presidenten i valget til høsten. Foto: Mark Makela / AFP

Rett før og etter supertirsdagen for en uke siden avsluttet både Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Michael Bloomberg og Elizabeth Warren sine forsøk på å bli kandidaten.

Biden mest valgbar

En meningsmåling nyhetsbyrået Associated Press har gjort viser at Biden står sterkt blant eldre velgere, moderate og kvinner. Han har også størst oppslutning i arbeiderklassen og fikk et flertall av stemmene til de 60 prosent av Michigans velgere som ikke har en college-grad.

Biden har også større oppslutning blant svarte enn Sanders og fikk 75 prosent av afroamerikanernes stemmer i Mississippi, mot 15 prosent for Sanders.

Et gjennomsnitt av alle de siste meningsmålingene viser at både Biden og Sanders har større oppslutning enn Trump, men valgsystemet gjør at flest stemmer ikke nødvendigvis gir seier.