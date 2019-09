Nok et nederlag for Boris Johnson i Parlamentet

Parlamentets første samling etter sommerferien tirsdag endte i nederlag for statsminister Boris Johnson, da det ble klart at parlamentarikerne hadde tatt kontroll over dagsorden onsdag.

Formålet var å tvinge frem en brexit-debatt før de blir sendt hjem av statsministeren neste uke, og i ettermiddag steg temperaturen igjen da debatten var i gang.

Boris Johnsons avgjørelse om å suspendere Parlamentet, for å forhindre at de folkevalgte utsetter brexit-planene hans, har utløst sterke reaksjoner.

Dagens debatt var opposisjonens mottrekk, i et forsøk på å hindre at britene forlater EU uten en avtale på oktobers siste dag, slik Boris Johnson har sagt at han er villig til.

Statsminister Boris Johnson gikk på nok et nederlag i Underhuset onsdag. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Vil utsette til 31. januar

Dag to skulle det ikke gå stort bedre for den ferske statsministeren.

På tirsdag tapte han da 328 folkevalgte stemte for, mens 301 stemte imot, å gjøre forslaget til en del av onsdagens agenda.

Det førte til at parlamentarikerne onsdag ettermiddag kunne starte hurtigbehandlingen av det omstridte lovforslaget om å pålegge statsministeren å be Brussel om mer tid.

Under første votering onsdag kveld ble resultatet desto verre for statsministeren, da 329 representanter stemte for å sende forslaget videre til komitébehandling, mens 300 stemte mot.

Opposisjonen ønsker å sette ny dato til 31. januar for å unngå en hard brexit.

Neste steg i prosessen begynte umiddelbart etter at resultatet var klart, og hele Underhuset opptrer som komité i dette tilfellet. De har rundt halvannen time på seg til å debattere endringsforslagene som er kommet inn før de skal stemme på nytt.

Briter for og mot brexit demonstrerer utenfor Parlamentet også onsdag. Britene befinner seg i et ukjent politisk farvann der ingen ennå vet hva utfallet vil bli. Det skaper uro i begge leire. Foto: Alberto Pezzali / AP

Nyvalg?

Johnson hadde varslet at dersom han tapte igjen på onsdag, vil han foreslå nyvalg 14. eller 15. oktober.

Å vedta nyvalg krever to tredels flertall, noe som innebærer at Johnson trenger støtte fra rundt hundre Labour-representanter.

Tidligere på dagen sa opposisjonspartiet at de ikke har tenkt å bli med på forslaget, som kan bli lagt frem senere i kveld.

Selv om Labour-leder Jeremy Corbyn i utgangspunktet ønsker et nyvalg velkommen, er det mange i partiet som ikke vil si ja før de er trygge på at det er satt en stopper for en hard brexit.

Labour-leder Jeremy Corbyn ønsker i utgangspunktet et nyvalg velkommen, men det viktigste for hans partimedlemmer er å stanse en hard brexit 31. oktober. Foto: REUTERS TV

Sier han verken vil ha nyvalg eller utsette brexit

Statsministeren sier derimot på sin side at han ikke ønsker et nyvalg, og heller ikke ønsker å utsette brexit på ny.

– Jeg vil ikke ha et nyvalg, dere vil ikke ha et nyvalg. Men om Parlamentet stemmer for dette i morgen, må vi ta et valg om hvem som skal dra til Brussel og be om en utsettelse, sa Johnson tirsdag kveld.

Situasjonen er ikke blitt enklere etter at regjeringen mistet flertallet i Parlamentet da Phillip Lee hoppet av tirsdag og 21 konservative opprørere ble ekskludert fra partiet.

Utsettelse – ikke løsning

Dersom onsdagens forslag blir vedtatt også i andre runde, er britene fortsatt avhengige av at EU-landene enstemmig går med på en utsettelse. Det gjenstår også å se om den fastlåste brexitsituasjonen i Storbritannia er noe bedre i januar.

Det som debatteres denne uken, skyver bare på problemet, det løser ikke den gordiske knuten EU-utmeldingen har blitt.

Sir Oliver Letwin, som åpnet ballet tirsdag, legger ikke skjul på at det blir vanskelig å komme fram til en enighet innen utgangen av januar, men mener regjeringen ikke har en sjanse til å klare det innen 31. oktober.

– Vi er mellom barken og veden, og denne gangen er veden å foretrekke fremfor barken, sa han i Underhuset.