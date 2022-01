Nødsignal fanget opp fra Mango

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) uttrykker særlig bekymring for øyene Mango og Fonoi etter at overvåkingsfly har sett vesentlige materielle skader fra lørdagens vulkanutbrudd. De har ikke lykkes med å få kontakt med folk på øyene.

– Et aktivt nødsignal har blitt fanget opp fra Mango, melder OCHA. Øya huser mer enn 30 personer, ifølge folketellingstall fra Tonga.

FN melder om betydelige skader langs strendene på vestsiden av Tongas hovedøy Tongatapu.

Flere ferie steder og boliger er rammet.

Det var umulig å sende overvåkingsfly til stillehavsnasjonen Tonga i helgen på grunn av tykk aske.

Mandag kunne endelig flere overvåkingsfly ta av fra New Zealand og Australia, for å vurdere skadeomfanget på Tonga, melder The Guardian.

På grunn av begrenset kommunikasjon, finnes det fortsatt ikke en god oversikt over skadeomfanget og hvor mange som kan ha mistet livet.

Overvåkingsfly er sendt til Tonga fra New Zealand og Australia. Foto: LACW EMMA SCHWENKE / AFP

Bekymret for de ytre øyene

New Zealands statsminister Jacinda Ardern sa på en pressekonferanse søndag at det ikke er etablert kontakt med kystområdene i Tonga, utenfor hovedstaden Nuku'alofa.

Det er ingen offisielle meldinger om dødsfall, men usikkerheten rundt dette er stor. Røde Kors er spesielt bekymret for de ytre øyene av øystaten.

– Fra de små oppdateringene vi har fått, kan omfanget av ødeleggelsene være enorme, spesielt for ytre de øyene, sa Katie Greenwood, Røde Kors' delegasjonssjef i Stillehavet.

Tongas statsminister Siaso Sovaleni tvitret søndag at store deler av landet har fått enorme skader.

Hovedstaden Nuku'alofa var søndag dekket av et tykt lag med vulkansk støv, men situasjonen i byen var rolig, opplyser Ardern.

Skadene kan være enorme

Lørdagens vulkanutbrudd har kuttet telefonlinjer og har forurenset vannforsyninger.

Utbruddet varte i åtte minutter og sendte en sky av gass, aske og røyk flere kilometer opp i luften.

Et sonisk smell kunne høres så langt unna som til Alaska.

Utbruddet utløste en tsunami på 1,2 meter. Videoer som ble delt på sosiale medier etter utbruddet lørdag viste folk som løp mot høyere terreng da de meterhøye bølgene traff kystområdene og tok seg innover i landet.

Tongas meteorologiske tjenester utstedte et tsunamivarsel som gjaldt for hele Tonga.

Øystaten Tonga i Stillehavet har utstedt et tsunamivarsel som følge av et utbrudd i en undersjøisk vulkan. Du trenger javascript for å se video. Øystaten Tonga i Stillehavet har utstedt et tsunamivarsel som følge av et utbrudd i en undersjøisk vulkan.

The Guardian melder at en kvinne fra Storbritannia er savnet etter å ha blitt feid bort fra stranden av tsunamien. Angela Glover (50) har bodd i Tonga siden 2015 og drev en tatoveringssalong i hovedstaden Nuku'alofa sammen med ektemannen James.

– Angela og mannen hennes James ble skylt bort. James klarte å klamre seg til et tre i en god stund, men det klarte ikke Angela, sier broren hennes Nick Eleini til The Guardian.

Største utbruddet på 30 år

Professor Shane Cronin ved Universitetet i Auckland sier til BBC at utbruddet er ett av de største i Tonga i løpet av de siste 30 årene.

– Det mest bemerkelsesverdige ved utbruddet er hvor raskt og voldsomt det spredde seg. Denne var større, en mye større lateral utbredelse, mye mer aske produsert. Jeg venter at det kommer til å lande flere centimeter med aske på Tonga.

Tonga ligger mellom New Zealand og Hawaii og består av 172 små øyer. Landet har litt over 100.000 innbyggere.