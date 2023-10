Statsledere, organisasjoner og menneskerettighetsgrupper har den siste tiden jobbet for å få levert nødhjelp til sivile i Gaza via Egypt.

Skal vi tro Israel, kan det skje senest i morgen.

Talsmann Arye Sharuz Shalicar i den israelske hæren (IDF) sa til den tyske TV-kanalen RTL i går kveld at nødhjelpen kan slippe inn fredag eller senest på lørdag.

165 lastebiler står på grensen mellom Egypt og Gaza. 20 stykker får slippe inn. Foto: Reuters

Samtidig hevder en ikke-navngitt kilde til CNN at det er usikkert om Gaza får nødhjelpen i dag på grunn av sikkerhetsutfordringer og veiarbeid.

– Jeg hadde ikke veddet penger på at de trailerne kommer seg gjennom på fredag, sa den ikke-navngitte kilden til kanalen.

Kilden, som har kjennskap til diskusjonene mellom Egypt og USA, viser til nødvendig veiarbeid i buffersonen på egyptisk side. I tillegg er det andre detaljer som må løses for å forsikre at denne forsendelsen ikke blir et enkelttilfelle.

165 lastebiler venter på grensen

Rafah-overgangen er den eneste ruten inn eller ut av Gaza som ikke er kontrollert av Israel.

Grensen har vært stengt for både nødhjelp og evakueringer etter Hamas' angrep 7. oktober. Siden har verken mat, vann, medisin eller drivstoff fått komme inn til de 2,3 millioner menneskene som bor der.

Lastebiler med humanitær hjelp har denne uka stått på vent ved grensestasjonen i Rafah på egyptisk side. Foto: Omar Aziz / AP

På grensen står 165 lastebiler med humanitær hjelp, klare for å rykke inn på Gazastripen for å bistå sivilbefolkningen som har vært under en fullstendig blokade siden 9. oktober.

Israel har gått med på at 20 lastebiler med hjelpesendinger bestående av vann, mat og medisiner kan få passere gjennom grenseovergangen ved Rafah.

Diplomati på høygir

Siden torsdag har flere verdensledere tatt turen til Israel og Egypt. Både USAs president Joe Biden og Storbritannias statsminister Rishi Sunak har besøkt Israel for å uttrykke sin støtte og sympati til landet.

Men for Biden var det også viktig å forhandle frem en avtale mellom Egypt og Israel om å tillate nødhjelp til Gaza, noe han på flyet hjem fra Midtøsten kunne melde at de var blitt enige om.

Joe Biden holdt i natt en tale for det amerikanske folket, der han sammenlignet militante Hamas med Russlands leder Vladimir Putin. Foto: Evan Vucci / AP

FN-sjef António Guterres reiste på torsdag til Kairo med mål om å åpne grensen mellom Egypt og Gaza, slik at nødhjelp kan komme inn i Gazastripen.

Han snakket også om at FNs ønsker i krigen.

– Hamas må frigi sine gisler og Israel må gi Gaza ubegrenset tilgang til førstehjelp.

Guterres krevde også umiddelbar våpenhvile i Gaza og understreket at det haster med humanitær hjelp i området.

Trenger 100 lastebiler hver dag

Egyptiske myndigheter har opplyst at grenseovergangen ved Rafah har begrenset kapasitet, fordi den er blitt skadet i israelske luftangrep.

FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths anslo tidligere onsdag at det trengs rundt 100 lastebiler med nødhjelp om dagen for å møte de enorme humanitære behovene på Gazastripen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at de håper grenseovergangen åpner fredag, og at de er klare til å levere nødhjelp.