Nødhjelpa har endeleg nådd vulkanramma Tonga

Militære transportfly frå Australia og New Zealand lasta med nødhjelp har landa på flyplassen i Tongas hovudstad Nuku'alofa, etter at folk har jobba på spreng for å få fjerna eit tjukt lag med vulkansk oske.

Det seier tenestefolk til nyheitsbyrået AFP torsdag.

På det newzealandske flyet er det mellom anna vassdunkar, utstyr for å setje opp mellombels ly, generatorar, hygieneutstyr og kommunikasjonsutstyr, opplyser utanriksministeren i landet.

Australia er eit av dei landa som no hjelper katastroferamma Tonga. Foto: LACW KATE CZERNY / AFP Foto: LACW KATE CZERNY / AFP

Katastrofe i Stillehavet

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai hadde eit stort utbrot som forårsaka ein tsunami laurdag.

Fakta om Tonga Ekspandér faktaboks Tonga er en øystat i Stillehavet. Navnet Tonga betyr «den hellige øya». Hovedstad: Nuku'alofa

Landareal: 720 km²

Innbyggertall: 105 586

Styreform: Konstitusjonelt monarki

Statsoverhode: Tupou 6

Statsminister: Siaosi Sovaleni Kilde: Store norske leksikon.

Tongas kontakt med omverda har sidan da vorte kraftig avgrensa. Den undersjøiske kommunikasjonskabelen som knyter landet til resten av verda, vart øydelagd i vulkanutbrotet. Den er venta å vere ute av drift i minst ein månad.

Den kraftige tsunamien ramma ikkje berre Tonga. Så langt unna som i Peru jobbar folk på spreng for å rydde opp etter oljesøl forårsaka av sterke bølger. Foto: ANGELA PONCE / Reuters

I helga vart det meldt at utbrotet førte til ei tsunamibølgje på 1,2 meter i Tonga, men tysdag sa styresmaktene at nokre av bølgjene var på opptil 15 meter.

Dei første bileta frå hovudstaden viser bygningar som er dekt av oske, vegger som har tippa over, og gater fulle av steinar, trestammar og anna rusk.

Tre personar er stadfesta døde, og øydeleggingane på fleire øyar er massive.

Ferske bilder viser skadane etter vulkanutbrotet. No kjem det hjelp. Foto: Marian Kupu / AP Foto: Marian Kupu / AP Foto: Marian Kupu / AP

Fleire vil hjelpe

Når nødhjelp via lufta no er mogleg, står fleire land i kø for å få sendt hjelp. Japan vil sende to fly, og ei rekkje land, frå Frankrike til Kina, har antyda at også dei vil hjelpe.

Også fleire skip med nødhjelp skal til øystaten, men det er framleis venta å ta ei stund.

Australiarane håpar å få sendt eit skip fredag. Det er lasta med utstyr for å reinse vatn og andre humanitære forsyningar, ifølgje statsminister Scott Morrison.

Fleire land vil no hjelpe øystaten Tonga etter katastrofen. Foto: CPL Dillon Anderson / AP

Problem med vatn

Meir enn 80 prosent av dei 100.000 innbyggjarane i øystaten er ramma av katastrofen, ifølgje FN.

Førebels regnar ein med at behovet for drikkevatn er det mest presserande. Drikkevasskjeldene har vore forureina av vulkansk støv og saltvatn.

Ferskvatn er blant nødvarene Australia no sender til Tonga. Foto: LACW Kate Czerny / AP Foto: LACW Kate Czerny / AP

Det er aukande fare for vassborne sjukdommar som kolera og diaré, åtvarar Katie Greenwod frå stillehavskontoret til Det internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-føderasjonen.

Statsminister i Tonga, Siaosi Sovaleni og Australia si høgkommissær til øystaten ser på det foran fyrste flyet som lander på Tonga torsdag. Foto: HOGP / AP Foto: HOGP / AP

Også avlingane i landet kan vere hardt ramma.

Det seier Fatafehi Fakanafua, som leier den lovgivande forsamlinga til øystaten. Med tårer i auga sa han at «alt landbruk er øydelagd», ifølgje AFP.