Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi dømt til fire år i fengsel

Aung San Suu Ky var med på den historiske overgangen fra militærstyre til demokrati i Myanmar. I mesteparten av sitt voksne liv var hun i opposisjon til militærdiktaturet.

Regimet mistet gradvis makten gjennom politiske reformer i tiden etter 2012. Aung San Suu Ky ble den faktiske lederen av landet etter valget i 2015.

1. februar i år tok de militære makten tilbake og fengslet Aung San Suu Ky.

Dommen

Den første siktelsen mot den 76 år gamle tidligere lederen var for ulovlig import av håndholdte radioer, walkietalkier. Hun har i tiden etterpå fått en rekke nye siktelser mot seg.

Hun er nå dømt til fire år i fengsel for motstand mot militærstyret og for å ha brutt landets covid-19 forskrifter.

– Hun er dømt til to års fengsel i tråd med paragraf 505(b) og to års fengsel i tråd med landets lov for naturkatastrofer, opplyser informasjonsministeren i Myanmar, general Zaw Min Tun.

Siden kuppet er over 1.200 mennesker blitt drept og 10.000 er pågrepet, ifølge en lokal observatørgruppe.

Amnesty: – Ønsker å kvele friheten

Myanmar militærjunta ønsker å kvele friheten ved å fengsle Aung San Suu Kyi, sier Amnesty i en uttalelse etter at det ble kjent at den tidligere fredsprisvinneren ble dømt til fire år i fengsel mandag.

– Den harde dommen basert på falske anklager er det siste eksempelet på militæret besluttsomhet til å fjerne all opposisjon og kvele friheten i Myanmar, sier organisasjonen.