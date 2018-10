Nobelprisen i fysikk for oppfinnelser innen laserfysikk

Se kunngjøringen direkte i videovinduet over fra klokken 11.40.

Fysikkprisen utdeles av Kungliga Vetenskapsakademiens nobelkomité i Stockholm.

Prisen handler om verktøy av lys, sa leder Goran K. Hansson i Kungliga Vetenskapsakademien da prisen ble kunngjort i Stockholm tirsdag.

Den ene halvdelen av prisen går til amerikaneren Arthur Ashkin for hans arbeid med en optisk pinsett, og dens bruk på biologiske system.

Den andre halvdelen går til franskmannen Gerard Mourou og canadieren Donna Strickland for deres forskning på høyintensive, ultrakorte optiske lyssytråler.

Fjorårets nobelpris i fysikk gikk til de amerikanske astrofysikerne Barry C. Barish, Kip S. Thorne og Rainer Weiss, for å ha påvist gravitasjonsbølger.

Prisen er på 9 millioner svenske kroner og en medalje med bilde av Alfred Nobel. Selve prisen deles ut av kong Carl Gustav i Stockholms konserthus på Nobeldagen 10. desember.

Kvantesammenfiltring Ekspandér faktaboks Kvantesammenfiltring (eng. quantum entanglement) er et kvantemekanisk fenomen hvor to eller flere kvantemekaniske objekter må beskrives som en helhet, selv om de flyttes til ulike steder i rommet.

Denne sammenkoblingen fører til en ikke-klassisk korrelasjonmellom observerbare fysiske kvaliteter i avstandsliggende systemer, som ofte blir referert til som ikke-logiske korrelasjoner.

For å lage en sammenfiltret tilstand må objektene ha en felles fortid og det kan dermed ikke spontant oppstå sammenfiltring mellom objekter som allerede er langt fra hverandre.

Sammenfiltringen ødelegges veldig lett av vekselvirkninger og støy fra omgivelsene. Forsøk må dermed gjøres svært raskt eller ved lave temperaturer, ned mot det absolutte nullpunkt.

Eksempler på sammenfiltrede systemer er spinnet til de to nye atomkjernene fra en spaltet kjerne, eller polarisasjonsretningene til lys som splittes i en polarisator. Kvantesammenfiltring kan utnyttes på flere måter, blant annet til kvanteteleportasjon, kvantekryptering og kvantedatamaskiner. Kilde: Wikipedia

Nobelpris for kreftforskning

Nobeluken 2018 startet mandag, da det ble kjent at amerikaneren James P. Allison og japaneren Tasuko Honjo mottar nobelprisen i medisin. Allison og Honjo har på hver sin måte forsket på hvordan celler tilknyttet immunsystemet kan påvirke kreftbehandling.

Den norske professoren Steinar Aamdal mener arbeidet til Allison og Honjo har ført til et paradigmeskifte i kreftbehandlingen.

Mandag ble det også kjent at Jean-Claude Arnault ble dømt til to års fengsel for voldtekt. Arnaulds ektefelle er medlem av Svenska Akademien, som deler ut Nobels litteraturpris.

Bråket har ført til at Nobelstiftelsen har valgt å droppe utdelingen av Nobels litteraturpris i år.

Nobelprisen for kjemi kunngjøres onsdag, Nobels fredspris fredag.