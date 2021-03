– Militæret har et traumatisk forhold til Nobelprisen. De vil mislike dette sterk, selv om det ikke vil endre deres tankesett eller fremferd, sier Audun Aagre, som ledet Burmakomiteen i Norge.

Burmakomiteen ble opprettet i 1992, få uker etter at Den norske nobelkomiteen hadde valgt å belønne burmesernes ikkevoldelige kamp mot et undertrykkende militærregime.

Nå får Nobelkomiteen altså en ny nominasjon på bordet, 30 år etter med så å si den samme begrunnelsen.

Nytt kupp, ny motstand

– Tiden er inne for en pris til en folkelig massebevegelse som en førstelinje for demokrati og fred, og som viser ikkevoldelig motstand mot en brutal militærjunta, sier Kristian Stokke, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Sammen med fem professorkolleger foreslår han Den sivile ulydighetsbevegelsen til Nobels fredspris.

Det blir i så fall fredsprisen for 2022. Nominasjonsfristen til årets pris gikk ut omtrent samme dag som militæret nok en gang kuppet makten i landet.

Og nok en gang viser folket motstand. De marsjerer i gatene, slår på panner og gryter, streiker og boikotter eller stanser samfunnet ved å holde seg hjemme.

På gatene holder de unge tre fingre i luften, kjent fra filmene Hunger Games, som tegn på motstand.

Generasjon Z, som de kalles, nekter å vende tilbake til fortiden, til et land styrt av generaler, hvor personlige friheter blir borte og Internett skrus av.

Med seg har de leger, sykepleiere, ingeniører, offentlige byråkrater, arbeidere og fagforeningsledere i ulike industrier, kunstnere, katolske nonner og buddhistiske munker.

Representanter i den nå ikke-fungerende nasjonalforsamlingen har dannet en egen styringskomité og sluttet seg til kampen. Til sammen utgjør de den sivile ulydighetsbevegelsen.

Tenåringer risikerer livet i demonstrasjonene mot militærstyret i Myanmar. Unge jenter har angrepiller i lomma i tilfelle de blir voldtatt av soldater. 17-åringer legger ut blodige videoer av drepte venner på TikTok. Kan barna virkelig vinne over generalene? Du trenger javascript for å se video. Tenåringer risikerer livet i demonstrasjonene mot militærstyret i Myanmar. Unge jenter har angrepiller i lomma i tilfelle de blir voldtatt av soldater. 17-åringer legger ut blodige videoer av drepte venner på TikTok. Kan barna virkelig vinne over generalene?

Fortjener en fredspris

Militæret har svart på protestene med å omfattende maktbruk. Demonstrantene har så langt holdt frem med sine fredelige protester.

Nå mener de seks norske professorene at bevegelsen fortjener internasjonal støtte i kampen mot det autoritære regimet.

– De risikerer arrestasjoner, tortur og å bli drept, men har likevel valgt å kjempe for sin frihet gjennom streik, fredelig forsamlinger og ikkevoldelig motstand, sier professor Kristian Stokke.

– Nominasjonen er en anerkjennelse av hvordan Den sivile ulydighetsbevegelsen arbeider for fred og demokrati med ikkevoldelige virkemidler, sier Stokke.

Stokke peker på hvordan bevegelsen er blitt en landsomfattende motstandsbevegelse på tvers av etniske, religiøse, generasjons-, klasse- og kjønnsforskjeller.

– Bevegelsen er kritisk viktig for Myanmars politiske fremtid, sier Stokke.

To demonstranter passerer brennende bildekk i en gate i Yangon og viser fingertegnet for motstand. Bildet er tatt onsdag 24. mars. Foto: AP

Fredsprisen skapte enorm oppmerksomhet

Nobels fredspris har skapt bølger i Myanmar før. Da het landet Burma og ble styrt av ett av verdens mest brutale regimer. Generalene hadde veltet det sivile styret i 1962.

Aung San Suu Kyi, datter av frigjøringshelten Aung San, ledet an i kampen for et fritt og demokratisk Burma og ble belønnet med fredsprisen fra Norge.

Fakta om Aung San Suu Kyi Ekspandér faktaboks Født 19. juni 1945. Hennes far, general Aung San, var en ledende forkjemper for at det daværende Myanmar skulle løsrive seg fra kolonimakten Storbritannia. Han ble drept i 1947.

Utdannet seg i India og Storbritannia. Hun vendte i 1988 tilbake til hjemlandet, der hun ble generalsekretær i partiet Nasjonalligaen for demokrati (NLD).

I 1989 ble hun pågrepet for å ha «truet statens sikkerhet», og hun gikk etter dette inn og ut av husarrest fram til hun ble satt fri i 2010.

I 1990 vant NLD valget i landet, men de militære nektet å gi fra seg makten.

San Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris i 1991.

Ved suppleringsvalget til nasjonalforsamlingen i 2012 ble hun innvalgt sammen med 42 partifeller.

Nasjonalligaen for demokrati (NLD) sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015.

Grunnloven gir imidlertid landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer.

Grunnloven hindrer også Aung San Suu Kyi i å bli president fordi hun har vært gift med en utenlandsk statsborger.

Suu Kyi har derfor fått en nyopprettet post som i praksis gjør henne til statsminister.

NLD vant valget i november 2020 etter å ha sikret seg 346 representanter i nasjonalforsamlingen. Det militærstøttede partiet USDP fikk 25.

Suu Kyi har fått krass internasjonal kritikk for ikke å ha stanset eller tatt avstand fra regjeringsstyrkenes offensiv mot den muslimske rohingya-minoriteten. (Kilde: NTB)

– Betydningen av fredsprisen i 1991 kan knapt overvurderes, sier Audun Aagre.

– I en tid uten Internett skapte det enorm oppmerksomhet verden over for den burmesiske demokratikampen, og for Aung San Suu Kyis sikkerhet.

10. desember 1991 var Aung San Suu Kyis ektemann Michael Aris og sønnene Kim og Alexander i Oslo rådhus for å motta Nobels fredspris på hennes vegne. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB scanpix

Aagre sier at Nobelkomiteens tildeling ikke bare var en pris til Aung San Suu Kyi, men til burmeseres kamp for frihet helt siden det militære kuppet i 1962.

– Nobelprisen har en sterk status i landet, og nominasjonen denne uka vil bety mye for dem som fortsetter kampen for demokrati og fred i 2021, sier Aagre.

Lørdag er det Hærens dag i Myanmar.

– Jeg håper nominasjonen som hyller den ikkevoldelige motstandskampen mot et voldelig regime vil overskygge militærets makabre egenmarkering.

Han er sikker på at nominasjonen vil bli tatt svært godt imot av demonstrantene.

Politiet viser sikkerhetsstyrker i Taunggyi, på leting etter demonstranter og motstandere av militærkuppet. Bildet er tatt torsdag 25. mars. Foto: Handout / AFP

TV-stasjon må stenge

Fredsprisen var også var startpunktet for det norske engasjementet i Myanmar.

– Både Burmakomiteen og Democratic Voice of Burma ble etablert som en direkte følge av prisen, og en viktig grunn til at Norge har hatt en viktig posisjon i Myanmar, sier Audun Aagre.

Burmakomiteen mistet i fjor støtten fra det norske utenriksdepartementet, etter 30 år.

Radio- og tv-kanalen Democratic Voice of Burm fått stegningsordre av myndighetene.