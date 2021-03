Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Klokka 17.00 skulle WHO, Verdas helseorganisasjon, halda pressekonferanse om AstraZeneca-vaksinen.

No er pressekonferansen sett til klokka 17.30 i staden for.

Rett før pressekonferansen kom WHO ut med ein pressemelding. Der anbefaler WHO vidare bruk av AstraZeneca-vaksinen.

«På dette tidspunktet reknar WHO at fordelane med AstraZeneca-vaksinen veg opp for risikoen og anbefaler at vaksinasjonen held fram», skriv dei i pressemeldinga.

NRK forklarer Kan man få blodpropp av AstraZeneca-vaksinen? Bla videre Det vet man ikke sikkert, men... ...norske forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS) mener de har funnet en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og en sjelden kombinasjon av et lavt antall blodplater, blødning og blodpropp. Vaksinen kan ha ført til en kraftig imunrespons. Hva betyr det? Immunsystemet vårt hjelper oss å bekjempe virus og bakterier i kroppen. Av og til kan immunforsvaret overreagere og utløse kraftige betennelsesreaksjoner. De norske forskerne mistenker at noen har reagert slik på vaksinen, noe som igjen har ført til de sjeldne sykdomsbildene. Hva er blodpropp? Blodpropp betyr at blodet levrer seg lettere og blokkerer normal sirkulasjon. Årlig blir mellom 5000–6000 pasienter innlagt med blodpropp på norske sykehus. «Nedsatte blodplater i blodet», hva betyr det? Blodet består av blodvæske, røde og hvite blodlegemer og blodplater. Blodplatene er viktige for blodets evne til å levre seg.

Flere av pasientene har hatt et lavt antall blodplater i blodet, noe som vanligvis gir motsatt problem av blodpropp, nemlig blødning. Tegn på blødning kan være blåmerker, at man blør i tannkjøttet når man pusser tenner eller punktformede blødninger i huden, spesielt på beina. Hvor mange er alvorlig syke? Fredag 19. mars er fire vaksinerte personer innlagt på Rikshospitalet i Oslo med den sjeldne kombinasjon av lave blodplater, blødning og blodpropp. Det er satt 121.820 doser med AstraZeneca i Norge, 17 millioner er vaksinert globalt. Hvor mange er døde? En kvinne under 50 år døde på Rikshospitalet med det sjeldne sykdomsbildet som de norske forskerne har undersøkt. Kvinnen var ansatt ved sykehuset i Lillehammer. I Tynset kommune døde en helsearbeider i 30-årene med et annerledes sykdomsbilde. Det undersøkes om også dette sykdomsbildet kan ha hatt en sammenheng med vaksinen. Man kan få blodpropp av covid-19 Koronaviruset trigger også en sterk immunreaksjon, slik forskerne mistenker at AstraZeneca-vaksinen har gjort for noen pasienter. Det er denne reaksjonen som gjør at en del koronasmittede får et alvorlig sykdomsforløp. Observasjoner viser at pasienter med alvorlig covid-19-sykdom er spesielt utsatt for å få blodpropp. EMA gir vaksinen grønt lys Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) konkluderte torsdag 18. mars med at en sammenheng mellom blodproppene og vaksinen ikke kan utelukkes, men at nytten er større enn risikoen. Flere land tok etter dette i bruk AstraZeneca-vaksinen igjen, mens Norge avventer. Har du fått AstraZeneca-vaksinen? Dette må du følge med på Forrige kort Neste kort

– Vi beklagar for forseinkinga, innleia WHO pressekonferansen med.

– Komiteen har vurdert at fordelane veg opp for risikoen, understreka også WHO-generalen under pressekonferansen.

– Covid-19 er ein dødeleg sjukdom, og AstraZeneca-vaksinen kan forhindra dette, la han til.

Inga tyding for Noreg

– Vaksinen er godkjend på europeisk nivå. WHOs anbefaling får difor inga tyding for godkjenninga, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.

Det same seier FHI, og understrekar at dei gjev eigne vurderingar basert på rapportar og vurderingar.

– Folkehelseinstituttet, som ansvarleg for det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet, vil i løpet av kort tid gjera ein sjølvstendig vurdering av om vi framleis vil tilby AstraZeneca-vaksinen i programmet. I vurderinga vil vi leggja vekt på EMA og Legemiddelverkets vurderingar, våre eigne registeranalysar og råd frå den kliniske ekspertgruppa og fagleg referansegruppe for nasjonale vaksinasjonsprogram, seier overlege Sara Watle i FHI til NTB.

Viser til at land har sett vaksinen på pause

I pressemeldinga skriv dei at nokre land i EU har stansa bruken av vaksinen på bakgrunn av rapportar av sjeldne blodproppar hjå folk som har fått vaksinen. Andre land i EU har vurdert den same informasjonen og har avgjort å halda fram å bruka vaksinen, skriv dei vidare.

WHO skriv at det i vaksinasjonsprogram er rutinemessig for land å signalisera potensielle biverknader etter vaksinering. Dette tyder ikkje nødvendigvis at hendingane er knytt til sjølve vaksinasjonen, men det er ein god praksis å undersøka dei, skriv helseorganisasjonen.

«Det viser også at overvakingssystemet fungerer og at effektive kontrollar er på plass», formidlar dei vidare.

WHO er i regelmessig kontakt med Det europeiske legemiddelverket og andre organisasjonar i heile verda for få den siste informasjonen om tryggleiken rundt covid 19-vaksinar.

– Større nytte enn risiko

WHO seier at AstraZeneca-vaksinen held fram med å ha ein positiv nytte-risiko-profil, og at den har potensial til å førebyggja infeksjon og redusera død. Dette skriv nyheitsbyrået Reuters.

Generelt seier WHO at dataa som er tilgjengelege ikkje viser auka fare for blodproppar. Dei seier også at dei rapporterte blodpropp-tilfella etter covid 19-vaksine var forventa som ein mogleg biverknad.

WHO opplyser at sjeldne hendingar om blodpropp har blitt rapporterte etter vaksinasjon, men at det ikkje er sikkert at dei har blitt forårsaka av vaksinasjonane.

Stor spenning i går

I går var det knytt stor spenning i framkant av EMA, Det europeiske legemiddelverket, sin pressekonferanse om AstraZeneca-vaksinen.

Pressekonferansen blei utsett med ein time. Årsaka var usemje om formuleringar, sa Richard Bergström, vaksinekoordinatoren for Sverige og Noreg, til NRK.

EMA gav AstraZeneca-vaksinen grønt lys. Dei konkluderte med at dette er ein trygg og effektiv vaksine, men har avgjort at dei vil skapa visse rundt dei moglege risikoane ved vaksinen.

Held fram med å halda vaksinen på pause

I etterkant av EMA sin pressekonferanse, orienterte Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket om vaksinen.

Dei vil halda vaksinen på pause, og meiner at det er for tidleg å konkludera. FHI vil truleg koma med ei vurdering i løpet av neste veke.

Under pressekonferanse svarte EMA at dei ikkje hadde vurdert den norske overlegen og professoren Pål Andre Holme sin rapport om at AstraZeneca-vaksinen har utløyst ein kraftig immunrespons hjå dei norske pasientane.

I går bekrefta Legemiddelverket at det no er fire personar som er innlagde med sjeldan kombinasjon av bløding og blodpropp.